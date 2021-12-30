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Мурманская область. Арктика (16+)30.12.21 15:00

Педагог из Мурманской области вошла в число победителей всероссийского конкурса «Лига вожатых»

В Москве завершился финал Всероссийского конкурса Российского движения школьников «Лига вожатых», который в этом году прошёл в четвёртый раз. В число победителей вошла северянка Ксения Кукушкина.

На торжественной церемонии награды получили 24 победителя в 6 номинациях: вожатые-стажёры, вожатые, работающие с временными детскими коллективами, вожатые, работающие с постоянными детскими коллективами, вожатые-наставники, работающие с временными детскими коллективами, вожатые-наставники, работающие с постоянными детскими коллективами и старшие вожатые. Затем для всех финалистов прошли «огоньки со звездами»: каждая команда обсудила с известным человеком на одну из заданных тем – мотивацию, мечты, вожатство, добровольчество и наставничество.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в этом году на конкурс было подано 7506 заявок из 84 регионов – это почти вдвое больше, чем в 2020 году. В конкурсе было 6 номинаций и 3 этапа: викторина, решение видеокейсов «Я знаю» и съёмка мотивационного ролика в формате TED «Я делюсь». По итогам испытаний определилось 300 финалистов.

Мурманскую область представляли Наталья Пономарева и Ксения Кукушкина, педагоги-организаторы МБОУ СОШ №13 посёлка Высокий.

Гостями мероприятия стали: Сергей Рязанский – Герой России, лётчик-космонавт, председатель Российского движения школьников, Олеся Железняк – российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая, певица, заслуженная артистка РФ, Стас Море – музыкант, автор и исполнитель собственных песен, Тёма Куба – артист арт-кластера «Таврида», чемпион батлов по фристайлу, поэт-песенник, суперфиналист конкурса «Доброволец России», комиссар педагогического отряда «Искра», Юлия Сапонова – режиссёр фильма «Съесть слона», попечитель кино-театрального проекта «ВзаимоДействие», Виктор Счастливый – организатор «Школы Доброй воли», «Уроков Дружбы и Доброты», волонтёр.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433941/#&gid=1&pid=2

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