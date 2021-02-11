Педагог кольского детского сада представляет Мурманскую область на Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России – 2020»

В Перми проводится заключительный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2020». Мурманскую область представляет воспитатель детского сада №4 города Колы Наталья Ионова.

Всего в конкурсе принимают участие педагогические работники 80 регионов страны. Первый очный тур финала включает два испытания – «Моя педагогическая находка» и «Педагогическое мероприятие с детьми». Далее конкурсантов ждут ещё два испытания – «Мастер-класс» и «Ток-шоу».

Отметим, что в состав конкурсного жюри от Мурманской области входит ректор регионального Института развития образования Оксана Малахова.

Подведение итогов конкурса, награждение победителя и лауреатов состоится 14 февраля.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России» проводится с 2010 года. Учредителями являются Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский профсоюз образования.