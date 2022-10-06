Педагог мурманской Детской школы искусств получила премию Министерства культуры РФ

Объявлены имена 150 лауреатов премии лучшим преподавателям в области музыкального искусства 2022 года. В числе победителей – северянка Наталья Капитанова, преподаватель фортепианного отделения и концертмейстер Детской школы искусств №1 города Мурманска.

Наталья Капитанова работает в учреждении уже более 20 лет. Учащиеся ее класса являются постоянными участниками школьных, городских, региональных мероприятий и международных конкурсов. Преподаватель ведет активную музыкально-просветительскую работу в образовательных учреждениях Первомайского округа. Созданные педагогом учебно-методические пособия публикуются на всероссийском уровне. Наталья Капитанова, участник творческого объединения «Композиторы Заполярья», пишет музыку и является автором песен о нашем северном крае.

«Главным в своей работе считаю вдохновение и любовь – к музыке, к детям, к жизни, к родине! Встречать и провожать учеников с улыбкой – вот и весь педагогический секрет. А видеть счастливые лица детей и их родителей – большая радость для каждого педагога», – делится наставник юных северных музыкантов.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в этом году конкурсы на присуждение премий лучшим преподавателям в области музыкального искусства проведены впервые. Победителей определяла специальная комиссия, в которую вошли представители ведущих образовательных организаций, Общероссийского профсоюза работников культуры, творческих союзов и ассоциаций. Всего в этом году было выдвинуто 513 кандидатов из 79 регионов Российской Федерации. Педагоги детских школ искусств получат премии в размере 500 тысяч рублей, преподаватели училищ и вузов в размере 1 млн рублей.

Фото: https://gov-murman.ru