Учреждения культуры Мурманской области подготовили мероприятия ко Дню памяти и скорбиРегоператор сообщает о технической ошибке в требованиях о погашении задолженности
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)22.06.23 13:30

Педагогам, переезжающим работать в Мурманскую область, компенсируют аренду жилья в размере 25 тысяч рублей: законопроект поддержан областной Думой

Законопроект, инициированный губернатором Андреем Чибисом, поддержали депутаты Мурманской областной Думы. Теперь педагогическим работникам, переехавшим в регион из других субъектов РФ и впервые заключившим трудовой договор с образовательной организацией на срок не менее 5 лет, компенсируют расходы на оплату жилья. 

Квотированные должности, на которые будет распространяться льгота, определят в колледжах, школах и детских садах региона. Компенсация – денежная выплата по договору найма жилья, – составит до 25000 рублей ежемесячно. 

«Новая мера поддержки направлена на привлечение специалистов в систему образования Мурманской области в рамках стратегического плана «На Севере – жить». Эту практику, инициированную губернатором региона, отметили как эффективную в Министерстве просвещения России», – подчеркнула министр образования и науки Диана Кузнецова.

Напомним, с начала нового учебного года для педагогов будет действовать большой пакет мер социальной поддержки. Педагоги, переехавшие в регион и впервые трудоустроившиеся на дефицитные рабочие места, получат и единовременную выплату – 500 тысяч рублей или 1 млн рублей в зависимости от стажа.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, молодые педагоги, приступившие 1 сентября к работе в школах, детских садах и колледжах Кольского Заполярья, получат единовременное поощрение в размере 100 тысяч рублей по завершении учебного года. 

Педагогам с высшей и первой квалификационной категорией предусмотрена ежемесячная надбавка к окладу в 15 и 10 тысяч рублей соответственно. Заслуженные учителя Российской Федерации будут получать по 20 тысяч рублей ежемесячно.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Наём самозанятых — долгоиграющий тренд для России. Кого ищет бизнес и почему
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Mixa51
19.06.23 15:38
Против изображения чаек на мурале возражений нет, но вот дым из трубы небольшого судна в верхней части рисунка (слева) - сильно смущает: мазут плохой или горит судёнышко?
Комментарий к новости:Мурманские художники завершили работу над серией муралов в Ленинском округе города на улице Саши Ковалева
Алексей
11.06.23 10:11
Шикарный человек в форме! Виктор челоевк-позитив
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Виктор Василенко - об интересном и порой нелёгком труде членов поискового отряда «Норд»
Ирина
03.06.23 12:58
Поздравляю весь коллектив "Арктик-ТВ" с 15-летием! Желаю вам благополучия, дальнейшего процветания, творческого долголетия! С вашим каналом можно и отдохнуть, и узнать много чего нового. Очень радует
Комментарий к новости:Телеканал «Арктик-ТВ» отмечает памятную дату. Вот уже 15 лет мы выходим в эфир
-Правовая консультация (18+)Как забыть о работе в отпуске?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире16:45«Невероятная наука». Документальный фильм (12+)17:30«Большой скачок». Научно-популярная программа (12+)18:00«Библиотечный Фронт 1941-1945». Документальный фильм (0+)
-PRO Деньги (16+)Педагогам, переезжающим работать в Мурманскую область, компенсируют аренду жилья в размере 25 тысяч рублей: законопроект поддержан областной Думой-PRO Валюту (16+)Рубль меняется незначительно на фоне противоречивых внешних сигналов-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС состоялся технический тур для инженеров-проектировщиков из Санкт-Петербурга-PRO ЖКХ (18+)Регоператор сообщает о технической ошибке в требованиях о погашении задолженности-PRO Нефть и газ (18+)«Арктический микс»: ПАО «НОВАТЭК» разработало собственную СПГ-технологию-PRO Законы (18+)Внесение изменений в региональный закон об обязательном экземпляре документов позволит снизить нагрузку на частных издателей книг и производителей документов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика