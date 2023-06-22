Педагогам, переезжающим работать в Мурманскую область, компенсируют аренду жилья в размере 25 тысяч рублей: законопроект поддержан областной Думой

Законопроект, инициированный губернатором Андреем Чибисом, поддержали депутаты Мурманской областной Думы. Теперь педагогическим работникам, переехавшим в регион из других субъектов РФ и впервые заключившим трудовой договор с образовательной организацией на срок не менее 5 лет, компенсируют расходы на оплату жилья.

Квотированные должности, на которые будет распространяться льгота, определят в колледжах, школах и детских садах региона. Компенсация – денежная выплата по договору найма жилья, – составит до 25000 рублей ежемесячно.

«Новая мера поддержки направлена на привлечение специалистов в систему образования Мурманской области в рамках стратегического плана «На Севере – жить». Эту практику, инициированную губернатором региона, отметили как эффективную в Министерстве просвещения России», – подчеркнула министр образования и науки Диана Кузнецова.

Напомним, с начала нового учебного года для педагогов будет действовать большой пакет мер социальной поддержки. Педагоги, переехавшие в регион и впервые трудоустроившиеся на дефицитные рабочие места, получат и единовременную выплату – 500 тысяч рублей или 1 млн рублей в зависимости от стажа.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, молодые педагоги, приступившие 1 сентября к работе в школах, детских садах и колледжах Кольского Заполярья, получат единовременное поощрение в размере 100 тысяч рублей по завершении учебного года.

Педагогам с высшей и первой квалификационной категорией предусмотрена ежемесячная надбавка к окладу в 15 и 10 тысяч рублей соответственно. Заслуженные учителя Российской Федерации будут получать по 20 тысяч рублей ежемесячно.

Фото: https://gov-murman.ru