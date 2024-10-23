Педагоги и школьники Мурманской области сформулировали концепцию Арктической школы будущего

В Мурманском международном лицее провели уникальную стратегическую сессию «Арктическая школа будущего». В мероприятии приняли участие педагоги и ученики профильных педагогических классов области, чтобы вместе сформулировать концепцию школы будущего, в которой хотелось бы учиться и работать.

Как воплотить в жизнь проект современной школы, в которую ребята будут приходить учиться с интересом и удовольствием? Какие вызовы стоят перед школой в XXI веке? В течение двухчасового обсуждения на круглых столах рождались самые разные смелые идеи – от отказа от привычной системы оценивания до уникальной системы самоуправления внутри школы. Модераторами сессии выступили члены «Учительского клуба Мурманской области».

Под их чутким руководством в финале сессии ребята представили свои готовые проекты, где отразили миссию и концепцию современной школы, предложили своё видение современного образовательного пространства, в котором будет больше возможностей для того, чтобы самореализоваться и, возможно, в будущем стать частью команды школы.

Сессия позволила участникам взглянуть на самые острые проблемы образования с новой стороны и вдохновиться идеей создания инновационной школы, которая сможет подготовить своих учеников к вызовам современного мира.

«Я уверена, что представленные на сессии идеи помогут создать нам ту самую арктическую школу будущего, в которой каждый ученик сможет раскрыть свой потенциал. И создать такое образовательное учреждение можно только с учётом мнения школьников», – подчеркнула заместитель руководителя АНО «Проектный офис «Арктический элемент» Ольга Дзюба.

По завершении мероприятия ребята получили специальные сертификаты амбссадоров «Учительского клуба Мурманской области», сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/