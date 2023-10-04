Педагоги из Мурманской области участвуют в III Форуме классных руководителей

3 октября в Москве начался III Форум классных руководителей. Это знаковое событие в сфере образования и воспитания, одно из основных мероприятий Года педагога и наставника. ФКР проводится по поручению Президента России Владимира Путина.

Участие в форуме принимают 3 тысячи педагогов и кураторов групп СПО из 89 регионов страны, в том числе из Мурманской области. Ещё 300 педагогов отправились на форум в качестве волонтёров. Среди них – учитель географии мурманской гимназии №2 Татьяна Бровкина. В прошлом году она очно участвовала в Форуме классных руководителей, а в этом – работает в пресс-центре ФКР.

«ФКР – это максимум пользы на единицу времени, это передовой опыт из первых уст, это спикеры со все уголков России, это огромное онлайн-сообщество классных руководителей и кураторов, которые любят свою профессию и стремятся быть в тренде», – отметила Татьяна Бровкина.

Участников форума ждёт насыщенная образовательная, дискуссионная и культурная программы. В качестве спикеров в форуме принимают участие профильные эксперты и известные люди: политики, общественные деятели, представители сферы культуры.

Все желающие могут стать участником форума в заочном формате и присоединиться к трансляции на сайте, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru