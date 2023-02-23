Педагоги Мурманской области обсудят роль наставничества во взаимодействии с детьми с ограниченными возможностями здоровья

Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих приглашает специалистов в области коррекционного образования принять участие в традиционной областной тифлосессии.

В этом году мероприятие проходит под названием «Актуальные практики взаимодействия наставника и воспитанника с ОВЗ» и посвящено Году педагога и наставника. В очно-заочном формате специалисты расскажут о комплексном сопровождении детей в дошкольных и общеобразовательных организациях Мурманской области, о видах и формах коррекционной работы; поделятся опытом сотрудничества со специалистами разных профилей. Коррекционные педагоги обсудят роль наставничества в социализации детей с ОВЗ и аспекты взаимодействия с родителями, а также поговорят о том, как правильно включать своих подопечных в инклюзивное образовательное пространство.

Подобные тифлосессии областная библиотека для слепых проводит ежегодно с 2021 года. Мероприятия помогают специалистам со всего региона поделиться опытом с коллегами и познакомиться с лучшими педагогическими практиками организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщает региональное Министерство культуры, подробнее о тифлосессии можно узнать на сайте Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих в разделе «Специалистам образовательных учреждений».

Фото: https://gov-murman.ru