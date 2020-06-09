Педагоги Мурманской области получат дополнительные единовременные выплаты

В Мурманской области свыше 2000 учителей, специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в условиях коронавирусной инфекции, получат единовременную выплату до 10 тысяч рублей. Такое предложение регионального Министерства образования и науки поддержал Губернатор Мурманской области. Сумма единовременной выплаты зависит от выполняемых работниками функций:

- 10 тысяч рублей – руководителям пунктов проведения экзаменов, членам государственной экзаменационной комиссии, осуществляющим контроль в пунктах;

- 7 тысяч рублей – организаторам в аудиториях пунктов проведения экзаменов, заместителям председателей предметных комиссий, сотрудникам Регионального центра обработки информации, муниципальным координаторам;

- 5 тысяч рублей – организаторам вне аудитории, экспертам предметных комиссий.

Общая сумма средств, выделенных из резервного фонда правительства Мурманской области, в поддержку работников, привлекаемых к проведению ЕГЭ в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, составит около 20 миллионов рублей.