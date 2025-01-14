Педагоги Мурманской области получают качественную подготовку для обучения детей работе с беспилотными авиационными системами

Программы дополнительного образования по работе с беспилотными авиационными системами реализуются в 12 муниципалитетах. В школах, колледжах, организациях допобразования, Мурманском арктическом университете, центрах «Авангард» и «Воин», региональном ресурсном центре по БПЛА в Мурманске обучаются не только школьники и студенты, но и взрослые люди, в том числе участники специальной военной операции. Об этом вчера на оперативном совещании доложила министр образования и науки Диана Кузнецова.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, обучение ведут педагоги, прошедшие специальную подготовку, в регионе уже есть эксперты, которые могут передавать опыт коллегам. В этом учебном году в Мурманске состоялся первый областной семинар для педагогов на тему «Организация обучения работы с БПЛА в образовательной организации», в котором приняли участие 87 педагогов из 13 муниципалитетов региона. Кроме того, сформирован реестр по взаимодействию муниципалитетов с войсковыми частями, готовыми содействовать в обучении студентов и школьников разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем.

На улучшение материально-технического оснащения для изучения БПЛА с 2020 года направлено более 40 млн рублей консолидированного бюджета. Средства выделялись в рамках национального проекта «Образование» и стратегического плана «На Севере – жить». На занятиях ученики знакомятся с современными комплексами БПЛА, основами подготовки комплексов к полёту и их эксплуатации, организации воздушного движения, получают знания по конструированию, моделированию и программированию беспилотной авиации, осваивают принципы работы всех систем БПЛА и управление БАС.

«В колледжах региона со следующего учебного года будет идти подготовка специалистов со средним профессиональным образованием по программе «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Уже сегодня на базе Центра опережающей профессиональной подготовки реализуется программа «Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом». В МАУ в рамках программы развития университета создадут лаборатории беспилотных авиационных систем и радиоэлектроники», – сообщила Диана Кузнецова.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, уже созданные условия позволили подготовить 18 команд для участия в региональном этапе всероссийского чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего», который впервые прошёл в регионе в этом году. Ещё одним важным мероприятием стал всероссийский фестиваль беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба» – Мурманская область вошла в число 18 региональных площадок. По итогам фестиваля региону передано шесть лицензий на общую сумму в 1 млн рублей от ООО «Нинсар» на программное обеспечение к симулятору управления дроном. Новый инструмент для обучения детей навыкам работы с БПЛА получили Североморский кадетский корпус, кадетская школа Мурманска, Мурманский колледж экономики и информационных технологий, Центр опережающей профессиональной подготовки.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/