Педагоги Мурманской области получили 107 сертификатов по программе «Свой дом в Арктике» и построили 47 домов

Педагогические работники Мурманской области активно используют меры государственной поддержки, направленные на улучшение жилищных условий в арктическом регионе.

Всего по программе «Свой дом в Арктике» выдано 107 сертификатов на сумму 148,25 млн рублей, в том числе в 2025 году – 22 сертификата на сумму 20,9 млн рублей.

Всего 47 педагогических работников уже построили собственное жильё.

Программа реализуется по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и направлена на развитие индивидуального жилищного строительства и поддержку граждан, планирующих жить и работать на Севере.

«Поддержка педагогов и создание для них комфортных условий для жизни и работы – одно из важных направлений губернаторского плана «На Севере – жить!». Благодаря реализации программ они вносят свой вклад в будущее региона и остаются в профессии», - отметила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, всю актуальную информацию о жилищном строительстве и мерах поддержки граждан можно узнать на портале «Наш Север» в разделе «Недвижимость Арктики», который был разработан по поручению главы региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555028/#&gid=1&pid=1