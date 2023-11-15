Педагоги Мурманской области продолжают оказывать шефскую помощь коллегам в школах Приморского района Запорожской области

Для оказания методической помощи в организации образовательной, воспитательной и административной деятельности и работы с родителями учеников, а также обмена опытом работы запланированы выезды руководителей и педагогов школ Мурманской области, имеющих опыт методической работы, а также сотрудников муниципальных методических служб в Приморский район.

Первый выезд завершился в начале ноября. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе мурманской гимназии №7 Ян Рюмин, учитель истории и обществознания ревдинской школы им. В.С. Воронина Евгений Харитонов провели цикл мероприятий для педагогов и руководителей школ Приморского района. В формате круглых столов и консультаций рассмотрели вопросы, связанные с внедрением федеральных общеобразовательных программ, обновленных ФГОС, государственной итоговой аттестации.

Такие выезды будут осуществляться в течение всего учебного года, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru