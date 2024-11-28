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Мурманская область. Арктика (16+)28.11.24 14:30

Педагоги Мурманской области в числе победителей федерального этапа конкурса «БиоТОП ПРОФИ»

Лучшие образовательные практики в области дополнительного образования естественнонаучной направленности выявил Всероссийский конкурс «БиоТОППРОФИ».

Конкурс состоял из двух этапов: регионального и федерального (заочного). На федеральный этап было представлено 197 конкурсных работ из 42 субъектов России. Участниками стали 257 педагогов допобразования, воспитателей и учителей.

От Мурманской области на конкурс было направлено три работы. Две из них признаны победителями в номинации «Эколого-биологическая».

Авторы работ – Ольга Задиракина с программой «Я – исследователь» из Дома детского творчества им. А. Торцева (Мурманск) и специалисты детского технопарка «Кванториум» Наталья Икко совместно с Ниной Соколан с программой «НТО: профиль «Геномное редактирование» (Мурманск). Педагоги участвуют в подобных конкурсах не впервые, их опыт позволил достичь столь высокого результата.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, по итогам конкурса работы педагогов из Мурманской области будут включены в сборник лучших образовательных практик дополнительного образования естественнонаучной направленности и опубликованы на сайте Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей.

 

Фото (Всероссийский конкурс «БиоТОППРОФИ»): https://gov-murman.ru/info/news/

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