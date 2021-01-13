Педагоги Мурманской области вошли в число победителей и призёров всероссийского конкурса «Вектор 2020»

Семь педагогов из Мурманской области вошли в число победителей и призёров всероссийского конкурса лучших образовательных программ и моделей индивидуальных учебных планов для учеников 5-11 классов региональных центров выявления и поддержки одарённых детей «Вектор 2020».

Конкурс, организованный Минпросвещения РФ и проведенный Агентством социальных технологий и коммуникаций, собрал более 250 педагогов из 47 регионов страны. Его главная цель – совершенствование программно-методического обеспечения работы с одаренными детьми, а также активизация работы региональных центров и образовательных организаций, деятельность которых направлена на выявление и развитие талантов у детей и молодёжи, их профессиональную ориентацию.

Победителями в номинации «Лучшая модульная дополнительная общеобразовательная программа для обучающихся региональных центров» по направлению «Спорт» стали педагог дополнительного образования Североморского кадетского корпуса Александр Головачев и сотрудники кировского Центра детского творчества «Хибины»: педагог дополнительного образования Сергей Лутовинов и методист Арина Соловьева.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в число призёров вошли педагог Мурманского областного Центра дополнительного образования «Лапландия» Ольга Воронович и специалисты Центра детского творчества «Хибины»: Валерия Сусарова, Денис Андрианов и Марина Силкина.

Работы победителей и призеров вошли в сборник лучших образовательных программ и моделей индивидуальных учебных планов для обучающихся 5-11 классов региональных центров выявления и поддержки одаренных детей.