Педагоги общеобразовательных школ и детских садов Североморска успешно прошли «полосу препятствий»

В Североморске подвели итоги муниципального конкурса педагогических достижений. Торжественная церемония состоялась в Доме детского творчества им. Саши Ковалёва.

В этом году в конкурсе приняли участие 18 педагогов общеобразовательных школ и детских садов. Февраль для них выдался насыщенным – учителя и воспитатели проходили конкурсные испытания, проводили открытые уроки и готовили презентации.

Как отметила начальник Управления образования Юлия Гладских, все участники конкурса – уже победители, потому что смогли одержать победу над собой, проявили не только профессиональные качества, но и характер. Нужно иметь мужество, чтобы заявить о себе на конкурсе педагогического мастерства.

28 февраля все участники конкурса получили дипломы и памятные подарки. Победителем в номинации «Дебют» стала Юлия Николаева – учитель русского языка школы № 1. Номинацию «Общественное голосование» - это своего рода приз зрительских симпатий - поделили между собой воспитатель детского сада № 15 Нина Валеева и учитель начальных классов школы № 12 Екатерина Зорич. Екатерина Зорич стала и обладателем главной награды конкурса - «Учитель года». А звание «Воспитатель года» теперь с гордостью носит Анна Смирнова, воспитатель детского сада № 47.

С участием и победой североморских педагогов на торжественной церемонии поздравили председатель Совета депутатов Евгений Алексеев, заместитель председателя Совета депутатов Игорь Козинский, депутат Мурманской областной Думы – Юрий Шадрин.

Конкурс педагогического мастерства во флотской столице проводится с 1991 года. В этом году он был 29-й по счёту, так что следующее профессиональное состязание учителей школ и воспитателей детских садов будет юбилейным.