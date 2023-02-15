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Мурманская область. Арктика (16+)15.02.23 11:30

«Педагогические надежды – 2023»: в фестивале участвуют 45 молодых учителей из 30 общеобразовательных учреждений Мурманска

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала,  в гимназии №6 Мурманска 14 февраля состоялось торжественное открытие фестиваля «Педагогические надежды – 2023». Участие в мероприятии приняла заместитель главы администрации города Мурманска Людмила Левченко.

- 2023 год Указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Это ещё раз подтверждает высокий статус специалистов сферы образования в российском обществе, важность их работы. Сегодня перед нами стоит задача создавать возможности для педагогов проявлять свои способности и повышать профессиональный уровень, - отметила Людмила Левченко.

Фестиваль учителей-молодых специалистов проводится в 15 раз. В этом году свои профессиональные и творческие идеи мурманские педагоги представят в девяти предметных номинациях: «История и обществознание», «Математика, химия, биология», «Начальные классы (математика)», «Начальные классы (окружающий мир)», «Музыка, изобразительное искусство и технология», «Начальные классы (русский язык и литература)», «Русский язык и литература», «Английский язык», «Физическая культура».

В фестивале участвуют 45 молодых учителей из 30 общеобразовательных учреждений города, чей стаж составляет не более 3 лет.

Все конкурсанты были активными участниками весенней и осенней сессии «Школы молодого педагога», которая осуществляет свою деятельность в рамках проекта «Педагогические надежды города Мурманска».

Во время фестиваля молодым педагогам предстоит пройти 3 очных конкурсных испытания: самопрезентация «Мой путь в профессию», урок и самоанализ урока. Такой формат даст возможность педагогам перенять удачные находки коллег, пообщаться и получить необходимые методические рекомендации. Также на фестивале будет работать детское жюри, в состав войдут учащиеся психолого-педагогического класса МБОУ города Мурманска «Гимназия № 6», который был открыт на базе учреждения в 2022 году.

Фестиваль продлится до 20 февраля.

Торжественное подведение итогов состоится 3 марта в Детской театральной школе города Мурманска.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24371&page=1

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