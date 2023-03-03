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Мурманская область. Арктика (16+)03.03.23 19:00

«Педагогические надежды – 2023»: в Мурманске подведены итоги конкурсов педагогического мастерства

Сегодня в Детской театральной школе города Мурманска состоялось торжественное подведение конкурсов педагогического мастерства и фестиваля учителей – молодых специалистов общеобразовательных учреждений города Мурманска «Педагогические надежды – 2023».

В церемонии награждения победителей принял участие глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

– В Год педагога и наставника мы уделяем особенное внимание одной из самых благородных и востребованных в обществе профессий. Мурманские педагоги несут детям знания, воспитывают в них лучшие качества, учат трудиться, прививают уважение к истории Отечества и любовь к Родине, - отметил Юрий Сердечкин. – Поздравляю победителей!

Победители муниципальных этапов Всероссийских конкурсов «Воспитать человека» и «Сердце отдаю детям» будут представлять город-герой Мурманск на региональных этапах. Победитель конкурса «Ступеньки мастерства» также представит наш город на региональной площадке «Воспитатель года Мурманской области», которая является этапом Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России».     

Как сообщает администрация города Мурманска, победителями конкурсов стали:

1. В муниципальном этапе Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека» - заместитель директора по воспитательной работе гимназии №6 Анастасия Рузова.

2. В муниципальном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» – тренер-преподаватель ДЮСШ №14 по танцевальному спорту Вячеслав Бурцев.

3. В городском конкурсе педагогических работников дошкольных образовательных учреждений «Ступеньки мастерства–2023» – воспитатель детского сада №73 Александра Гниденко.

4. В муниципальном фестивале учителей – молодых специалистов общеобразовательных учреждений города Мурманска «Педагогические надежды – 2023»:

- учитель начальных классов прогимназии №51 Сальми Бабаева,

- учитель английского языка гимназии №9 Кристина Гунбина,

- учитель начальных классов СОШ №50 Елизавета Казарина,

- учитель русского языка и литературы гимназии № 9 Алина Гурылева,

- учитель начальных классов прогимназии №61 Арина Кузнецова,

- учитель физической культуры СОШ №44 Дарья Майорова,

- учитель начальных классов гимназии №10 Яна Пичугина,

- учитель математики гимназии №9 Кристина Скворцова,

- учитель истории и обществознания гимназии № 1 Дарья Яковлева.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24481&page=1

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Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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