«Педагогические надежды – 2025» - лучшая семёрка Мурманска!

Вчера традиционный городской фестиваль в 17-й раз собрал вместе увлеченных профессией молодых педагогов.

Конкурс стал площадкой обмена бесценным практическим опытом, зарождения и укрепления профессиональных связей: победители конкурса «Учитель города Мурманска – 2024» и наставники проекта «Педагогические надежды города Мурманска» проводили для участников мастер–классы.

Напомним, с 10 по 17 февраля участники фестиваля делились новаторскими идеями и демонстрировали свои первые достижения в профессиональной деятельности.

Активными участниками фестиваля стали также ученики психолого-педагогических классов мурманской гимназии №6. Школьники побывали на конкурсных уроках и сами провели творческий интерактив «Молодые – молодым!».

В Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоялось награждение призеров и победителей в 7 номинациях: «География, биология, химия, обществознание»; «Математика, информатика, физика»; «Начальные классы (математика, окружающий мир)»; «Начальные классы (русский язык, литературное чтение, ОРКСЭ)»; «Физическая культура»; «Русский язык и литература»; «Английский язык».

Лучшими в этом году стали:

- Полина Смирнова (учитель истории и обществознания гимназии №9);

- Арина Руднева (учитель математики Мурманского политехнического лицея);

- Елизавета Дементьева (учитель начальных классов школы №23);

- Никита Тузов (учитель физической культуры школы №23);

- Екатерина Цешеевская (учитель начальных классов школы №45);

- Юлия Каратаева (учитель русского языка и литературы школы №1);

- Светлана Гоцуленко (учитель английского языка школы №22).

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29456&page=1