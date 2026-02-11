«Педагогические надежды – 2026»: в Мурманске открылся юбилейный фестиваль молодых учителей

Вчера в Мурманске стартовал юбилейный, десятый муниципальный фестиваль учителей — молодых специалистов «Педагогические надежды – 2026». Торжественное открытие мероприятия состоялось в Городском информационно-методическом центре работников образования.

В фестивале приняли участие 31 педагог из 16 общеобразовательных учреждений города, имеющий стаж работы до трёх лет. Конкурсные задания охватили семь направлений: математику, начальные классы, физическую культуру, русский язык и литературу, английский язык, а также комплексные номинации по географии, химии, музыке и истории с обществознанием. Впервые в программу вошло задание «Педагогическое интервью», которое позволит участникам показать умение вести профессиональную беседу и решать практические педагогические задачи.

Основные площадки фестиваля — гимназии №6 и №10, а также Городской информационно-методический центр. Для молодых учителей организованы мастер-классы от победителей конкурса «Учитель города Мурманска – 2025» и опытных наставников.

В рамках празднования Дня наставника, учреждённого в апреле 2025 года Указом Президента РФ, 2 марта 2026 года в «ВКонтакте» выйдет специальный плейлист «#СпасибоВКадре» с благодарственными видеообращениями от молодых педагогов.

Торжественная церемония подведения итогов состоится 4 марта 2026 года в МАУ ДО «Детская театральная школа». Каждый участник получит диплом, памятный подарок и сувенирную продукцию фестиваля.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31867&page=1