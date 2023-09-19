«Педагогический дебют» и «Педагогический поиск»: в Мурманске выбирают лучшего учителя

Сегодня в МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №1» 31) состоялось открытие конкурса профессионального мастерства педагогов «Учитель города Мурманска — 2023». В этом году он проводится в 27-й раз.

С 18 по 25 сентября 2023 года в испытаниях примут участие 32 педагога из 19 школ, гимназий, лицеев и прогимназий. Это учителя русского языка и литературы, английского языка, математики, информатики, физики, химии, истории и обществознания, физической культуры и технологии, начальной школы, ОБЖ. Своё профессиональное мастерство они представят в двух номинациях: «Педагогический дебют» и «Педагогический поиск».

Как сообщает администрация города Мурманска, помимо традиционных конкурсных испытаний — «Урок», «Самоанализ урока» и «Разговор со школьниками», учителям предстоит пройти новое — «Педагогический диктант». Для этого участникам нужно создать рукописный авторский текст, содержащий решения педагогических задач, разработанных на основе отрывка из произведения В.А. Сухомлинского. Финалисты проведут мастер-классы и продемонстрируют ораторское мастерство в испытаниях «Вопрос учителю» и «Слово учителю».

По итогам конкурса «Учитель города Мурманска — 2023» будут определены призёры и один абсолютной победитель. Победителю будет вручена премия в размере 200 тысяч рублей, призёрам — 100 тысяч рублей. Торжественная церемония подведения итогов состоится в День учителя 5 октября 2023 года.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25730&page=1