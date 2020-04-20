Педагогический совет североморских школ скорректировал дистанционное обучение для учеников всех образовательных учреждений ЗАТО

С 20 апреля учебный процесс для учеников 1-8-х классов изменится. Домашние задание школьникам задавать не будут. Кроме того, педагоги приняли решение отменить письменные классные работы по изобразительному искусству, физкультуре, музыке и технологии. Учебный год в 1-8 классах завершится немного раньше обычного – 15 или 16 мая. Дата зависит от того, какая учебная неделя была у детей - пятидневная или шестидневная. Важно, что темы, которые школьники не успеют пройти, они будут изучать в начале следующего учебного года. Для этого во всех школах скорректируют образовательные программы.

Коснулись изменения и учеников старших классов.

- 9, 10 и 11-х классы будут учиться до 5 июня. При этом, до 16 мая выпускникам 9-х и 11-х классов по результатам третьей четверти и текущим отметкам - будут выставлены итоговые отметки по предметам, которые не входят в итоговую государственную аттестацию. С 16 мая по 5 июня школьники будут обучаться только по предметам, которые входят в ГИА. У 9-х классов в этом году это два предмета - русский язык и математика. По решению Рособрнадзора, государственная итоговая аттестация начнётся 8 июня и будет зависеть от эпидемиологической обстановки на территории Мурманской области, - рассказала начальник Управления образования администрации ЗАТО Североморск Юлия Гладских.

Изменения коснулись и сроков проведения всероссийских проверочных работ, которые должны были в конце этого учебного года писать школьники. ВПР перенесены на осенний период. По их результатам, педагоги смогут оценить уровень знаний школьников и возможные пробелы, чтобы скорректировать план подготовки на год.