Педагогов Мурманской области приглашают пройти обновлённый курс «Сферум»

Информационно-коммуникационный образовательный сервис «Сферум» перезапускает бесплатный онлайн-курс для педагогов «Учебный профиль «Сферум» в «VK»-мессенджере: решение образовательных задач с использованием сервиса». К участию приглашаются педагоги Мурманской области.

Курс разработан при поддержке Министерства просвещения РФ. Материалы курса существенно обновлены в связи с расширением функциональности и появлением новых возможностей в сервисе. Все последние доработки в Сферуме реализованы благодаря активному участию педагогов в исследовательских группах и на основе обратной связи от них.

В обновлённом курсе появились материалы от команды «Сферума» и педагогов, которые делятся идеями для уроков и внеурочной коммуникации. Слушатели также смогут узнать о новых полезных функциях сервиса: важных сообщениях, мини-приложении для сбора файлов, мотивирующих наградах для учеников и многом другом.

В основе курса сохраняется информация о ключевых возможностях «Сферума». Слушатели научатся создавать чаты в учебном профиле и приглашать в них участников, планировать онлайн-уроки и родительские собрания в видеозвонках и проводить учебные опросы. Новые знания помогут эффективнее использовать цифровые инструменты в решении повседневных задач.

В программе курса три видеоурока, в которых спикерами выступили заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева, заведующий Педагогической мастерской Чеченского государственного педагогического университета (ЧГПУ), учитель года России 2018 Алихан Динаев и руководитель отдела интеграции сервиса «Сферум VK» Ирина Белевская. Кроме того, участников ждут домашнее задание и итоговый тест из 10 вопросов.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, курс проходит в дистанционном формате. Обучение рассчитано на 8 академических часов, а приступить к курсу можно в любой момент.

После успешного окончания курса и сдачи теста педагог получит именной сертификат и сможет добавить его к своему портфолио.

Подробная информация о курсе размещена на сайте учебного профиля.

Фото: https://gov-murman.ru