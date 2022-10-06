Педагогов, воспитателей и специалистов по работе с молодёжью приглашают на семинар по семейным ценностям

7 и 8 октября Мурманский арктический государственный университет проводит семинар «О родословии с молодёжью». Семинар направлен на вовлечение молодёжи в изучение родословной своей семьи через интерактивные формы работы.

Ведущими семинара выступят: Екатерина Шабанова, руководитель Региональной общественной организации «Центр Возрождения «Счастливая семья» (г. Санкт-Петербург); Елена Черных, руководитель отдела развития культуры родословия, член Русского генеалогического общества Санкт-Петербурга.

К участию приглашают специалистов (в возрасте до 35 лет), которые работают с подростками и молодёжью и для которых актуальна заявленная тема. По итогам семинара участникам необходимо будет провести занятие для молодёжи по изучению родословной семьи и направить обратную связь организаторам семинара.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, обязательное условие – присутствие на занятиях семинара в оба дня, 7 и 8 октября, с 10.00 до 16.30.

Количество мест ограничено, организаторы проведут отбор участников на основании заполненных заявок. Заявки принимаются до 12 часов 6 октября на электронную почту: murmol@inbox.ru (в теме письма нужно указать «семинар»).