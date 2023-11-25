Педиатры: вакансий в Мурманской области больше, чем кандидатов
В профессиональный праздник педиатров, который отмечался в России в середине ноября, эксперты hh.ru проанализировали спрос на этих специалистов в стране и Мурманской области, выяснив, в каких регионах им предлагают наиболее высокие зарплаты.
Спрос на педиатров растёт
В этом году в России было открыто 68 тысяч вакансий педиатров, и по сравнению с прошлым годом их стало больше на 47% (январь-ноябрь 2023/2022). Среди российских регионов заметнее всего потребность в детских врачах выросла в Курганской области (+241% вакансий в 2023 относительно 2022), Республике Хакасия (+222%), Тульской области (+165%), Ханты-Мансийском АО (+159%) и Вологодской области (+132%).*
Среди регионов Северо-Запада самый ощутимый рост числа вакансий педиатров по сравнению с прошлым годом наблюдается в Псковской области (+104%), а также в Архангельской области (+93), в Ленобласти (+91%). В Мурманской области рост спроса на детских врачей составил +73% год к году, работодатели открыли здесь более 700 вакансий для них.
Где открывается больше всего вакансий для детских врачей
Лидером по количеству вакансий для врачей-педиатров в целом по Росси стала Москва, на неё приходится 10% от всех открытых в стране вакансий для данных специалистов, далее идут Московская область (8,6%) и Санкт-Петербург (4,8%). При этом сразу три региона СЗФО вошли в топ-25 по уровню спросу и числу вакансий для детских врачей в стране: Петербург – на 3 месте, Архангельская и Калининградская область на 23-м месте (по 1,3% от всего объема рабочих мест).
Одни из самых дефицитных в стране
Педиатры остаются одними из самых дефицитных специалистов в стране. По итогам октября на одну вакансию для них приходилось менее одного резюме (0,8), при этом нижняя граница баланса спроса и предложения на рынке труда – 4 резюме на вакансию, а более низкие значения индекса говорят о дефиците кадров. В Мурманской области ситуация с педиатрами следующая – 6,5 резюме на вакансию, что тоже говорит о нехватке данных специалистов, пусть и не такой драматичной как в целом по РФ.
Уровень предлагаемых зарплат
Медиана предлагаемых зарплат для педиатров в 2023 году в целом по стране составила 64100 рублей. Больше всего им готовы платить сейчас работодатели из Ямало-Ненецкого АО (140 тысяч рублей), Чукотского АО (110 тысяч), Москвы (100 тысяч), Республики Коми (90 тысяч) и Республики Калмыкия (85 тысяч рублей). В Мурманской области медианные значения предлагаемых зарплат для детских врачей ниже среднероссийских – 58 тысяч рублей.
Топ-20 регионов с наиболее высокими предлагаемыми зарплатами для педиатров
Россия, 2023 (январь-ноябрь)
|
Регион РФ
|
Медиана предлагаемой зп, 2023
|
Ямало-Ненецкий АО
|
140 000
|
Чукотский АО
|
110 000
|
Москва
|
100 000
|
Республика Коми
|
90 000
|
Республика Калмыкия
|
85 000
|
Еврейская АО
|
85 000
|
Республика Хакасия
|
81 000
|
Магаданская область
|
80 500
|
Тюменская область
|
79 500
|
Камчатский край
|
78 000
|
Московская область
|
75 500
|
Архангельская область
|
75 000
|
Курганская область
|
75 000
|
Ненецкий АО
|
75 000
|
Иркутская область
|
70 000
|
Ярославская область
|
70 000
|
Вологодская область
|
70 000
|
Брянская область
|
70 000
|
Хабаровский край
|
70 000
|
Забайкальский край
|
70 000
|
Орловская область
|
70 000
|
Калужская область
|
70 000
|
Республика Бурятия
|
70 000
|
Тамбовская область
|
70 000
|
Республика Саха (Якутия)
|
70 000
* - учитывались регионы, где было открыто не менее 200 вакансий педиатров в 2023 году.