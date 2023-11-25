Северянам предлагают отдать голос за Кольское Заполярье на выставке «Россия»В ЗАТО город Североморск открылся пункт приёма вторичных материальных ресурсов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)25.11.23 13:00

Педиатры: вакансий в Мурманской области больше, чем кандидатов

В профессиональный праздник педиатров, который отмечался в России в середине ноября, эксперты hh.ru проанализировали спрос на этих специалистов в стране и Мурманской области, выяснив, в каких регионах им предлагают наиболее высокие зарплаты.

Спрос на педиатров растёт

В этом году в России было открыто 68 тысяч вакансий педиатров, и по сравнению с прошлым годом их стало больше на 47% (январь-ноябрь 2023/2022). Среди российских регионов заметнее всего потребность в детских врачах выросла в Курганской области (+241% вакансий в 2023 относительно 2022), Республике Хакасия (+222%), Тульской области (+165%), Ханты-Мансийском АО (+159%) и Вологодской области (+132%).*

Среди регионов Северо-Запада самый ощутимый рост числа вакансий педиатров по сравнению с прошлым годом наблюдается в Псковской области (+104%), а также в Архангельской области (+93), в Ленобласти (+91%). В Мурманской области рост спроса на детских врачей составил +73% год к году, работодатели открыли здесь более 700 вакансий для них.

Где открывается больше всего вакансий для детских врачей

Лидером по количеству вакансий для врачей-педиатров в целом по Росси стала Москва, на неё приходится 10% от всех открытых в стране вакансий для данных специалистов, далее идут Московская область (8,6%) и Санкт-Петербург (4,8%). При этом сразу три региона СЗФО вошли в топ-25 по уровню спросу и числу вакансий для детских врачей в стране: Петербург – на 3 месте, Архангельская и Калининградская область на 23-м месте (по 1,3% от всего объема рабочих мест).

Одни из самых дефицитных в стране

Педиатры остаются одними из самых дефицитных специалистов в стране. По итогам октября на одну вакансию для них приходилось менее одного резюме (0,8), при этом нижняя граница баланса спроса и предложения на рынке труда – 4 резюме на вакансию, а более низкие значения индекса говорят о дефиците кадров. В Мурманской области ситуация с педиатрами следующая – 6,5 резюме на вакансию, что тоже говорит о нехватке данных специалистов, пусть и не такой драматичной как в целом по РФ.

Уровень предлагаемых зарплат

Медиана предлагаемых зарплат для педиатров в 2023 году в целом по стране составила 64100 рублей. Больше всего им готовы платить сейчас работодатели из Ямало-Ненецкого АО (140 тысяч рублей), Чукотского АО (110 тысяч), Москвы (100 тысяч), Республики Коми (90 тысяч) и Республики Калмыкия (85 тысяч рублей). В Мурманской области медианные значения предлагаемых зарплат для детских врачей ниже среднероссийских – 58 тысяч рублей.

Топ-20 регионов с наиболее высокими предлагаемыми зарплатами для педиатров

Россия, 2023 (январь-ноябрь)

Регион РФ

Медиана предлагаемой зп, 2023

Ямало-Ненецкий АО

140 000

Чукотский АО

110 000

Москва

100 000

Республика Коми

90 000

Республика Калмыкия

85 000

Еврейская АО

85 000

Республика Хакасия

81 000

Магаданская область

80 500

Тюменская область

79 500

Камчатский край

78 000

Московская область

75 500

Архангельская область

75 000

Курганская область

75 000

Ненецкий АО

75 000

Иркутская область

70 000

Ярославская область

70 000

Вологодская область

70 000

Брянская область

70 000

Хабаровский край

70 000

Забайкальский край

70 000

Орловская область

70 000

Калужская область

70 000

Республика Бурятия

70 000

Тамбовская область

70 000

Республика Саха (Якутия)

70   000

 

* -  учитывались регионы, где было открыто не менее 200 вакансий педиатров в 2023 году.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«SuperJob»: конкурс на вакансию в сфере «Транспорт, логистика, склад, ВЭД» снижается на фоне роста количества вакансий
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация
-

Последние комментарии

Наталья
25.11.23 13:47
Он не только себе взял эту фамилию, но и своей матери - Айшет Кинжаловой (она в браке не меняла фамилию) приписал фамилию Магомаева, уже после ее смерти и, следовательно, после смерти Муслима Магомае
Комментарий к новости:Разные звёзды Муслима и Юрия Магомаевых
Алина
23.11.23 23:16
Громадное спасибо Валентине Ивановне за то, что придумала эту награду для детей. Дети должны видеть, что страна благодарна им за геройские поступки, ценит их. Именно в этих детях будущее страны. Яна
Комментарий к новости:Юные герои из Мурманской области, удостоенные наград от Совета Федерации «За проявленное мужество», встретились с губернатором региона
Д.О. Вернер
19.11.23 12:08
Спасибо. Но ожидал ответа в юридической плоскости, т.к. Вашей целью является: "Мы выполняем роль своеобразного коммуникатора между гражданами и властью и наоборот. Разными формами обмена мнениями доно
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
-Правовая консультация (18+)Как найти работу в Интернете и не наткнуться на мошенников? Отвечают карьерные эксперты hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Анна и Командор». Художественный фильм (6+)16:00«Дурак». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: с 14 по 20 ноября в магазинах Мурманской области цены на куриные яйца выросли больше чем на 10%-PRO Валюту (16+)Евро и доллар укрепились на 69 копеек каждый-PRO Энергетику (18+)На развитие энергетической инфраструктуры ЗАТО Мурманской области в 2024-2025 годах будет направлено около 2 млрд рублей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 и 27 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Кабмин принял постановление, наделяющее Минвостокразвития полномочиями по осуществлению функций федерального координатора северного завоза
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика