Педиатры: вакансий в Мурманской области больше, чем кандидатов

В профессиональный праздник педиатров, который отмечался в России в середине ноября, эксперты hh.ru проанализировали спрос на этих специалистов в стране и Мурманской области, выяснив, в каких регионах им предлагают наиболее высокие зарплаты.

Спрос на педиатров растёт

В этом году в России было открыто 68 тысяч вакансий педиатров, и по сравнению с прошлым годом их стало больше на 47% (январь-ноябрь 2023/2022). Среди российских регионов заметнее всего потребность в детских врачах выросла в Курганской области (+241% вакансий в 2023 относительно 2022), Республике Хакасия (+222%), Тульской области (+165%), Ханты-Мансийском АО (+159%) и Вологодской области (+132%).*

Среди регионов Северо-Запада самый ощутимый рост числа вакансий педиатров по сравнению с прошлым годом наблюдается в Псковской области (+104%), а также в Архангельской области (+93), в Ленобласти (+91%). В Мурманской области рост спроса на детских врачей составил +73% год к году, работодатели открыли здесь более 700 вакансий для них.

Где открывается больше всего вакансий для детских врачей

Лидером по количеству вакансий для врачей-педиатров в целом по Росси стала Москва, на неё приходится 10% от всех открытых в стране вакансий для данных специалистов, далее идут Московская область (8,6%) и Санкт-Петербург (4,8%). При этом сразу три региона СЗФО вошли в топ-25 по уровню спросу и числу вакансий для детских врачей в стране: Петербург – на 3 месте, Архангельская и Калининградская область на 23-м месте (по 1,3% от всего объема рабочих мест).

Одни из самых дефицитных в стране

Педиатры остаются одними из самых дефицитных специалистов в стране. По итогам октября на одну вакансию для них приходилось менее одного резюме (0,8), при этом нижняя граница баланса спроса и предложения на рынке труда – 4 резюме на вакансию, а более низкие значения индекса говорят о дефиците кадров. В Мурманской области ситуация с педиатрами следующая – 6,5 резюме на вакансию, что тоже говорит о нехватке данных специалистов, пусть и не такой драматичной как в целом по РФ.

Уровень предлагаемых зарплат

Медиана предлагаемых зарплат для педиатров в 2023 году в целом по стране составила 64100 рублей. Больше всего им готовы платить сейчас работодатели из Ямало-Ненецкого АО (140 тысяч рублей), Чукотского АО (110 тысяч), Москвы (100 тысяч), Республики Коми (90 тысяч) и Республики Калмыкия (85 тысяч рублей). В Мурманской области медианные значения предлагаемых зарплат для детских врачей ниже среднероссийских – 58 тысяч рублей.

Топ-20 регионов с наиболее высокими предлагаемыми зарплатами для педиатров

Россия, 2023 (январь-ноябрь)

Регион РФ Медиана предлагаемой зп, 2023 Ямало-Ненецкий АО 140 000 Чукотский АО 110 000 Москва 100 000 Республика Коми 90 000 Республика Калмыкия 85 000 Еврейская АО 85 000 Республика Хакасия 81 000 Магаданская область 80 500 Тюменская область 79 500 Камчатский край 78 000 Московская область 75 500 Архангельская область 75 000 Курганская область 75 000 Ненецкий АО 75 000 Иркутская область 70 000 Ярославская область 70 000 Вологодская область 70 000 Брянская область 70 000 Хабаровский край 70 000 Забайкальский край 70 000 Орловская область 70 000 Калужская область 70 000 Республика Бурятия 70 000 Тамбовская область 70 000 Республика Саха (Якутия) 70 000

* - учитывались регионы, где было открыто не менее 200 вакансий педиатров в 2023 году.