Правительство Мурманской области заключило соглашение о развитии футбола в регионеПродолжаются работы по восстановлению основного железнодорожного пути в столицу Заполярья
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)17.09.20 10:00

Пекарня в Ковдорском районе работала с нарушениями законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов

Прокуратурой Ковдорского района по обращению проведена проверка соблюдения требований законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов в деятельности индивидуального предпринимателя. По её итогам было установлено, что индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность в сфере производства хлеба и мучных кондитерских изделий с целью дальнейшей реализации населению.

На момент проведения проверки пекарни установлено, что три пекаря не прошли обязательные медицинские осмотры в соответствии с законодательством, график уборки помещения и оборудования отсутствует. В помещении, где осуществляется производство хлеба и иных хлебобулочных изделий, хранятся хлебобулочные изделия без маркировочных ярлыков, содержащих информацию об условиях хранения и сроке годности данной продукции, также в холодильном оборудовании хранятся полуфабрикаты хлебобулочных изделий без маркировочных ярлыков.

Работники хранят одежду и личную обувь в подсобном помещении, где расположено холодильное оборудование. Также отсутствует отдельное помещение для приёма пищи работников.

На основании выявленных нарушений прокурором Ковдорского района возбуждено дело об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя по ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).

Постановлением Арбитражного суда Мурманской области предприниматель привлечён к административной ответственности в виде административного штрафа в сумме 30  тысяч рублей.

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Покупательная способность россиян снизилась во II квартале до минимума за 10 лет НИУ ВШЭ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Евген
15.09.20 21:51
А говорят что с 1 сентября в Мурманской области запрещено рыбачить на реках, видать не всем
Комментарий к новости:Фотограф Мэтт Харрис на реке Йоканьге поймал королевскую сёмгу
Д.О. Вернер
11.09.20 23:13
Натуральный Ново-Землянский рыбий коронавирус....
Комментарий к новости:Треска с язвами взбудоражила людей
Евгений
11.09.20 08:42
Скорее всего это реально механические поверждения.
Комментарий к новости:Треска с язвами взбудоражила людей
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире11:00«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области прирост поступлений по страховым взносам за восемь месяцев 2020 года составил 6%-PRO Валюту (16+)Доллар и евро «пошли на качели»-PRO Энергетику (18+)Проект энергоэффективности в соцучреждениях Кировска позволит сэкономить более 15 млн рублей в текущем отопительном сезоне-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 17 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Открытие пункта пропуска для перевалки «НОВАТЭКом» СПГ под Мурманском подкрепили приказом-PRO Законы (18+)«Моряк вразвалочку сошёл на берег» - открыли границу для экипажей судов в российских портах
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика