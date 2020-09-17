Пекарня в Ковдорском районе работала с нарушениями законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов

Прокуратурой Ковдорского района по обращению проведена проверка соблюдения требований законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов в деятельности индивидуального предпринимателя. По её итогам было установлено, что индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность в сфере производства хлеба и мучных кондитерских изделий с целью дальнейшей реализации населению.

На момент проведения проверки пекарни установлено, что три пекаря не прошли обязательные медицинские осмотры в соответствии с законодательством, график уборки помещения и оборудования отсутствует. В помещении, где осуществляется производство хлеба и иных хлебобулочных изделий, хранятся хлебобулочные изделия без маркировочных ярлыков, содержащих информацию об условиях хранения и сроке годности данной продукции, также в холодильном оборудовании хранятся полуфабрикаты хлебобулочных изделий без маркировочных ярлыков.

Работники хранят одежду и личную обувь в подсобном помещении, где расположено холодильное оборудование. Также отсутствует отдельное помещение для приёма пищи работников.

На основании выявленных нарушений прокурором Ковдорского района возбуждено дело об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя по ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).

Постановлением Арбитражного суда Мурманской области предприниматель привлечён к административной ответственности в виде административного штрафа в сумме 30 тысяч рублей.