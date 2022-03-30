Пени за просрочку платежей за капремонт останутся на прежнем уровне

Правительство России приняло решение отвязать расчёт пеней и штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт от выросшей до 20% годовых ключевой ставки Банка России. Согласно постановлению федерального правительства, в 2022 году за основу возьмут ставку в 9,5% годовых, которая действовала на дату 27 февраля 2022 года.

«Квитанции за март выставлены с учётом повышения ключевой ставки Банка России и соответственно с повышенными пенями. Однако, в связи с принятым решением правительства РФ, всем, кто оплатил возросшие пени, будет сделан перерасчёт», – отметили в Фонде капитального ремонта Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство строительства, согласно Жилищному кодексу РФ величина пени за неполное и несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги определяется с учетом ключевой ставки ЦБ на день фактической оплаты. Пени начисляются с 31-го дня просрочки и составляют 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каждый день.