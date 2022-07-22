Пенная атака - спасатели мурманского гарнизона тушил резервуар с нефтью условно

Управлением организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ #МЧСМурманск 22 июля было проведено комплексное пожарно-тактическое учение с личным составом Мурманского пожарно-спасательного гарнизона по тушению условного пожара на объектах хранения нефти и нефтепродуктов.

По замыслу учений, в результате попадания разряда молнии произошёл взрыв и частичное разрушение крайнего РГС-60 в масло-группе №6.

Вводная об условном пожаре поступила на центральный пункт пожарной связи СПТ ФПС. К месту пожара были направлены силы и средства по повышенному рангу пожара. Администрация объекта принимает меры по эвакуации работников предприятия и организует встречу прибывающих пожарных подразделений.

По прибытию к месту условного пожара основных сил и средств Мурманского пожарно-спасательного гарнизона был организован штаб и боевые участки тушения пожара. Ранг пожара поднят до 2-го номера.

Началась подготовка к проведению пенной атаки. К пожарной автолестнице были проложены магистральные линии, присоединены два ГПС-600, по территории распределены ещё семь ГПС-600 и по общему сигналу «Пенная атака» была организована подача воздушно-механической пены на тушение горящего резервуара. Благодаря правильно выбранному направлению тушения и слаженной работе сотрудников пожарно-спасательных подразделений, условный пожар в резервуаре удалось ликвидировать.

По завершении учений были подведены итоги работы, проделанной пожарно-спасательными подразделениями, отмечены действия начальников караулов и личного состава пожарных частей, отработано взаимодействие с администрацией объекта.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Мурманской области, подобные учения проводятся ежеквартально и каждый раз устанавливаются новые специальные вводные. Отработка различных моделируемых ситуаций способствует слаженному взаимодействию разных видов пожарной охраны, дислоцирующихся в муниципальном образовании город Мурманск.

Фото, https://51.mchs.gov.ru/deyatelnost/stranicy-s-glavnoy/press-sluzhba/novosti/4797879#group=group-2&photo=1