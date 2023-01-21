Пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 4,8%

С 1 января страховые пенсии россиян проиндексированы на 4,8%. Повышение затронуло 156536 неработающих пенсионеров Мурманской области, чьи выплаты в среднем увеличились на 1067 рублей в месяц. В результате индексации средний размер пенсии по старости в Мурманской области составил 26631,13 рубля. Для каждого пенсионера при этом индексация индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.

Как сообщает Отделение Социального фонда РФ по Мурманской области, одновременно с выплатами действующим пенсионерам с нового года также проиндексированы пенсионные права будущих пенсионеров. Это происходит через увеличение на 4,8% стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых складывается страховая пенсия. Стоимость коэффициента с января повысилась с 118,10 рубля до 123,77 рубля, размер фиксированной выплаты – с 7 220,74 рубля до 7 567,33 рубля.

Напомним, что в прошлом году страховые пенсии неработающих пенсионеров были увеличены в январе на 5,9%, а в феврале доиндексированы по поручению президента до 8,6%. В результате двух повышений страховая пенсия по старости в среднем увеличилась с января 2022 года на 1,5 тысячи рублей в месяц и составила почти 23,5 тысячи рублей.

1 июня 2022 года пенсии неработающих пенсионеров были дополнительно проиндексированы на 10%. Средний размер выплат по старости в Мурманской области увеличился на 2081,61 рубля до 25564,31 рубля.