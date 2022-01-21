Пенсии военным пенсионерам и приравненным к ним лицам будут проиндексированы на 8,6% с 1 января текущего года

Об этом сегодня во время оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности заявил Президент РФ Владимир Путин. «Мы приняли решение в отношении гражданских пенсионеров: с 1 января (пенсии) должны вырасти на 8,6 процента, то есть выше инфляции за прошлый год. Но, разумеется, мы не должны забывать и про военных пенсионеров. Считаю необходимым применить такой же подход и в отношении военных пенсионеров и приравненных к ним лиц. Имею в виду вышедших на пенсию сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур. В целом это порядка двух миллионов 600 тысяч человек», - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Он напомнил, что индексация военных пенсий была запланирована с первого октября текущего года на четыре процента: это ниже фактической инфляции, и ждать индексации людям, добавил президент, «пришлось бы ещё довольно долго».

«Вместо этого предлагаю здесь следующее решение, а именно: проиндексировать пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц уже с 1 января текущего года, и не на четыре процента, как было предусмотрено, а более высоким темпом - на 8,6 процента, как и для всех остальных пенсионеров. Повторю, это выше фактической инфляции за прошедший год. И прошу правительство в самое ближайшее время реализовать это решение, в том числе пересчитать уже выплаченные пенсии за январь, чтобы положенные средства граждане получили вместе с ближайшей пенсией», - сказал Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что в данном случае «речь идёт о поддержке благополучия и сохранении доходов людей старшего поколения в целом», сообщает пресс-служба Кремля.

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/67618/photos/67392