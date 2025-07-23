Пенсионерам Мурманской области предлагают пройти онлайн-обучение по финансовой грамотности

Банк России совместно с социальной сетью «Одноклассники» запустили новый проект «Деньги под защитой». Он поможет людям старшего возраста свободнее ориентироваться в денежных вопросах и защищать свои деньги.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, 9 простых видеоуроков в доступной форме ответят на многие актуальные для пожилых людей вопросы – как выбрать удобный и надёжный банк, грамотно распределить пенсию, как распознать схемы злоумышленников (с разбором реальных схем).

«Исследование Банка России показало, что люди старше 45 лет чаще других становятся жертвами обмана. Не все из них ориентируются в финансовых продуктах и услугах, и знают, как защитить свои права. Курс «Деньги под защитой» поможет им получить полезные навыки, разобраться, какие финансовые технологии существуют, как ими пользоваться во благо своим финансовым интересам. А где нужно быть особенно аккуратным, чтобы сохранить свои деньги в безопасности», – прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Материалы проекта будут выходить в группе Банка России в «ОК» до 1 августа 2025 года. Пользователи смогут закрепить знания, изучив карточки с ключевой информацией из каждой лекции. А уже осенью любой желающий сможет прокачать полученные знания на больших онлайн-уроках по финансовой грамотности. Слушатели этих уроков смогут не только узнать о финансах больше, но и лично задать вопросы экспертам в прямом эфире.

Фото предоставлено Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации.