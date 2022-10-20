Пенсионеры Крайнего Севера теперь могут компенсировать стоимость проезда к месту отдыха и обратно через портал «Госуслуги»
Новый сервис с такой возможность запустило Минцифры совместно с Пенсионным фондом России (ПФР).
Как сообщает «Парламентская газета», для подачи заявления потребуются фото или отсканированные билеты, сведения о сумме расходов. Полностью оплачиваются наиболее популярные виды транспорта — плацкарт поезда, перелёт эконом-классом, междугородний регулярный автобус и другие.
Если пенсионер добирался до места отдыха на транспорте более высокой категории, стоимость возмещается по минимальному тарифу. Не компенсируются расходы на такси, электричку, городской транспорт или аэроэкспресс.
Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней. При положительном решении деньги перечисляются вместе с другими выплатами Пенсионного фонда на банковский счёт или почтовым переводом. Компенсацию можно получить раз в два года.
В ПФР рассказали, что в прошлом году проезд на отдых компенсировал 233 тысячам пенсионерам Крайнего Севера. Средний размер компенсации составил 16 тысяч рублей.
Фото: https://gov-murman.ru