Пенсионеры Крайнего Севера теперь могут компенсировать стоимость проезда к месту отдыха и обратно через портал «Госуслуги»

Новый сервис с такой возможность запустило Минцифры совместно с Пенсионным фондом России (ПФР).

Как сообщает «Парламентская газета», для подачи заявления потребуются фото или отсканированные билеты, сведения о сумме расходов. Полностью оплачиваются наиболее популярные виды транспорта — плацкарт поезда, перелёт эконом-классом, междугородний регулярный автобус и другие.

Если пенсионер добирался до места отдыха на транспорте более высокой категории, стоимость возмещается по минимальному тарифу. Не компенсируются расходы на такси, электричку, городской транспорт или аэроэкспресс.

Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней. При положительном решении деньги перечисляются вместе с другими выплатами Пенсионного фонда на банковский счёт или почтовым переводом. Компенсацию можно получить раз в два года.

В ПФР рассказали, что в прошлом году проезд на отдых компенсировал 233 тысячам пенсионерам Крайнего Севера. Средний размер компенсации составил 16 тысяч рублей.

Фото: https://gov-murman.ru