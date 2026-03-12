Пенсионеры Мурманской области могут пройти онлайн-обучение по финансовой грамотности

Банк России запустил новый цикл онлайн-занятий по финансовой грамотности, разработанных специально для пожилых людей. Бесплатные интерактивные уроки продлятся до 22 апреля.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, курс вебинаров разбит на семь тематических блоков. Слушатели научатся безопасно совершать онлайн-платежи, составлять личный финансовый план, выбирать подходящие банковские услуги. Они также узнают о наиболее распространенных схемах финансового мошенничества и способах защиты своих денег.

«Онлайн-уроки Банка России помогают северянам стать более информированными и уверенными в решении денежных вопросов, свободнее ориентироваться в финансовых продуктах и услугах, защищать свои права. Занятия пользуются популярностью у жителей Мурманской области. В прошлом году количество просмотров онлайн-уроков в регионе составило около 2 тысяч. При этом к проекту присоединились все региональные комплексные центры социального обслуживания населения», – прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Выбрать удобное время и зарегистрироваться на видео-уроки можно на сайте проекта: https://pensionfg.ru. Проходить онлайн-обучение можно группой или индивидуально.