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Мурманская область. Арктика (16+)05.02.25 11:30

Пенсионеры-нельготники Мурманской области продолжат получать доплату до полной стоимости ЕСПБ

В Мурманской области пенсионерам-нельготникам будет продолжена выплата до полной стоимости единого социального проездного билета (ЕСПБ). Выплата разницы составит 840,72 рубля.

С 2005 года, когда была введена «монетизация льгот», многие льготники – пенсионеры, ветераны труда и другие категории граждан получают ежемесячные денежные выплаты. В эту сумму входит и компенсация на проезд. Для поддержки этой категории населения был разработан единый социальный проездной билет (ЕСПБ) по специальной цене.

На сегодняшний день в Мурманской области существует порядка 40 категорий граждан, имеющих право на получение ЕСПБ, включая инвалидов, участников войны и ветеранов труда. Однако пенсионеры, не имеющие льгот (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), получают ежемесячную выплату в размере 251 рубль 28 копеек. Эта сумма меньше стоимости проездного билета.

В связи с этим для пенсионеров-нельготников в Мурманской области введена доплата до полной стоимости единого социального проездного билета (ЕСПБ), которая покрывает разницу между их ежемесячной выплатой и полной стоимостью проездного билета. С 1 февраля 2025 года выплата разницы составит 840 рублей 72 копейки.

Таким образом, пенсионеры-нельготники Мурманской области, использующие общественный транспорт, продолжат автоматически получать данную доплату, что делает проезд по ЕСПБ фактически бесплатным для этой категории граждан, отмечает региональное Министерство труда и социального развития.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 8 (800) 100-00-01.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27640

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