Пенсионеры смогут выбирать дату зачисления пенсий на свой счёт

С 18 октября пенсионеры, которые решат получать пенсию не через почту, а через банк, при желании могут сохранить прежнюю дату её доставки. Выбрать день начисления пенсии они смогут также при смене банка.

Вступили в силу соответствующие изменения в Правила выплаты пенсий. Как пишет РИАН, теперь кредитные доставочные организации будут обеспечивать сохранение даты доставки средств, пояснили в Минтруде, ранее при переносе получения выплаты пенсии из почты в банк или смене кредитной организации, срок её доставки мог измениться.

В ведомстве также напомнили, что способ доставки пенсии пенсионер выбирает сам. Сегодня её по-прежнему можно получать в почтовом отделении и деньги могут приносить почтальоны на дом.

Однако в этом случае график доставки пенсии устанавливается почтовым отделением и может сдвинуться в пределах доставочного периода.

«Чтобы не зависеть от сроков доставки, можно завести банковскую карту и ежемесячно получать на неё выплаты. На карту пенсия обычно приходит раньше, чем в отделения почты», — говорится в сообщении Минтруда.

Как рассказали в Пенсионном фонде, знать точный срок начисления денежных средств желают многие пенсионеры, чтобы заранее рассчитывать свои расходы и доходы. При этом получать пенсии они могут только в тех банках, у которых с ведомством заключён договор. Наиболее популярны среди российских пенсионеров «Сбербанк» и «Почта Банк».