Пенсионеры СЗФО хотят работать и получать от 36 до 50 тысяч рублей

День пожилого человека ежегодно выпадает на первое число второго месяца осени, в этом году - 1 октября. В преддверии памятной даты эксперты hh.ru узнали, насколько активны соискатели пенсионного возраста, сколько они хотят получать и где желают работать.

В целом в регионах СЗФО соискатели пенсионного возраста разместили почти 10% резюме от общего объёма по всей стране в этом году. Наиболее активными на Северо-Западе в поиске работы в этом году (по доле резюме) оказались возрастные соискатели Ленобласти, на втором месте – Санкт-Петербург. Меньше всего интересуются работой на пенсии жительницы Нененецкого АО (меньше 1% резюме с начала года). Интересно, что в целом по России именно в Ненецком АО одни из самых неактивных с точки зрения поиска работы соискатели пенсионного возраста (подробно - на дианрамме 1).

За последние 10 лет пенсионеры чаще всего искали работу на производстве, в сфере администрирования, бухгалтерии, обслуживающих и сервисных службах, медицине, науке и образовании, а также в продажах.

В топ-10 наиболее интересных для трудоустройства специальностей для возрастных мужчин-соискателей в СЗФО в этом году входят: охранник, водитель-экспедитор, инженер, курьер, инженер-конструктор, специалист по охране труда, электрик, инженер-строитель, личный водитель, руководитель проекта. Женщинам пенсионного возраста наиболее интересны профессии бухгалтера, администратора, продавца-консультанта, инженера-сметчика, уборщицы, оператора call-центра, медсестры, няни, гардеробщицы, сиделки.

Средняя заработная плата, на которую претендуют пенсионеры из СЗФО в 2021 году, составляет 36200 рублей – это 24 место среди регионов страны. Наиболее высокие ожидания по зарплате – у пенсионеров Камчатского края (80 тысяч), Сахалинской области (75 тысяч) и Ямало-Ненецкого АО (70 тысяч). В среднем по России зарплатные ожидания пенсионеров составляют 41700 рублей.

Примечательно и то, что соискатели пенсионного возраста повсеместно в СЗФО указывают в своих резюме зарплату ниже, чем соискатели помоложе, исключение составляет лишь Республика Коми, там пенсионеры, как правило, запрашивают в резюме зарплату выше, чем их молодые конкуренты за рабочее место. В среднем разница в ожидаемых зарплатах молодых и возрастных соискателей в СЗФО равно от 2000 до 5000 рублей.

Конечно, зарплатные ожидания зависят и от профессиональной принадлежности соискателя. Так, на самую высокую зарплату претендуют пенсионеры, которые ищут работу в сфере добычи сырья – 99200 рублей, а также рассчитывающие на должность в высшем менеджменте – 93300. Наиболее скромные запросы – у пенсионеров из сферы безопасности (25500 рублей) и рабочего персонала (29000) (подробно - на диаграмме 2).

«В контексте трудоустройства людей пенсионного возраста всегда возникает тема эйджизма (дискриминации по возрасту). Чтобы проверить, насколько развит эйджизм на рынке труда, мы взяли количество откликов по возрастам и долю приглашений также по возрастам. В итоге статистика такова: чем более молодой кандидат, тем больше доля приглашений следует за его откликами. Так, соискатели от 18 до 30 лет в 2021 году успели сделать более 75 млн откликов и получили более 24% приглашений после отклика, а соискатели от 31 до 40 лет сделали более 56 млн откликов и получили чуть более 17% приглашений. В свою очередь, соискатели от 41 года до 50 лет откликнулись почти 27 млн раз, но получили чуть более 12% приглашений. Что же касается соискателей от 51 года и старше, то здесь сумма откликов чуть больше 9%. Эйджизм, увы, все ещё есть, и с ним нужно бороться. При этом уже есть примеры и истории, когда компании изменяли парадигму поиска и найма сотрудников в сторону возрастных – постепенно и российский бизнес избавляется от стереотипов. Этому немало способствует напряженная ситуация на рынке труда: дефицит кадров заставляет работодателей расширять границы и отказываться от самоограничительных стереотипов», - комментирует Наталья Данина, директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru.