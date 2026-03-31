Пенсионные ожидания россиян выросли на 7%: 53500 рублей - по стране, 57900 - в Москве

Какой уровень дохода на пенсии сегодня можно считать достойным? По мнению среднестатистического россиянина, эта сумма должна составлять 53500 рублей в месяц. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» и РИА «Новости» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Достойная пенсия, по мнению россиян, — 53500 рублей в месяц, что на 7% выше показателей опроса, проведенного в октябре 2025 года. Запросы мужчин традиционно больше, чем женщин: 54800 против 52400 рублей соответственно.

Более требовательны к будущим выплатам россияне старше 45 лет: они считают достойной пенсию в 56200 рублей. Чуть скромнее запросы у респондентов в возрасте 35–45 лет (55800 рублей), а молодёжь до 35 лет готова довольствоваться 50800 рублями.

Наличие высшего образования повышает пенсионные ожидания: обладатели дипломов вузов считают достойной сумму в 55800 рублей, тогда как респонденты со средним профессиональным образованием называют сумму в 52100 рублей.

Закономерно растут запросы и с увеличением уровня текущего дохода. Россияне, зарабатывающие до 100 тысяч рублей в месяц, называют достойной пенсию в 50800 рублей. Те, чей доход составляет 100—150 тысяч, — уже 57000 рублей. У зарабатывающих от 150 тысяч ожидания превышают 58500 рублей.

Рейтинг мегаполисов с максимальными пожеланиями к размеру пенсии по-прежнему возглавляет Москва: жители столицы хотели бы получать 57900 рублей в месяц, что на 10% выше показателя прошлого октября. Санкт-Петербург на втором месте — здесь достойной считают пенсию в 57600 рублей (+11% за полгода). На третьем месте Хабаровск —55400 рублей (+11%). В топ-5 вошли Краснодар 54900 рублей (+13%), Владивосток и Красноярск (по 54500 рублей, +10 и 11% соответственно).

Время проведения опроса: 4 февраля — 19 марта 2026 года.

Последние комментарии

51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
Курс евро снизился на 16 копеек, доллар теряет почти 5 копеек
