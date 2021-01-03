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Мурманская область. Арктика (16+)03.01.21 10:15

Пенсионные страдания - рост пенсий не улучшит жизнь россиян

Индексация пенсий неработающих россиян выше прогнозируемого уровня инфляции не приведёт к улучшению качества жизни пенсионеров, поскольку не учитывает повышения цен на необходимые продукты питания и услуги ЖКХ. Об этом заявил доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич.

Как пишет 1prime.ru, ссылаясь на URA.RU, эксперт отметил, что жизнь пенсионеров лишь ухудшится. «Пенсионеры будут жить только хуже. Понятно, что инфляция для подавляющего большинства неработающих пенсионеров является двузначной. Когда вы берете инфляцию в целом по экономике, вы, в том числе, смотрите цены, например, на видеомагнитофоны, шарикоподшипники большого диаметра и прочие вещи, которые на хлеб не намажешь. Тот кусочек инфляции, который нужен в данном случае, он значительно отличается от среднего. У пенсионеров что? У пенсионеров продукты, ЖКХ и лекарства», — уточняет Максим Кривелевич.

Экономист добавил, что большинство покупаемых лекарств являются импортными. Поэтому цена на них растёт вместе с долларом. Кроме того, за прошедший год существенно выросли и цены на продукты первой необходимости. Поэтому, по мнению Кривелевича, несмотря на заявленную ПФР индексацию пенсий в 6,3%, россияне будут жить только хуже.

Другой экономист, член генсовета «Деловой России» Антон Любич также считает, что сама прибавка к пенсии будет несущественной, и уровень инфляции потребительской корзины пенсионера она не компенсирует.

«Если оперировать официальным уровнем инфляции, то он составит порядка 4,8%. Таким образом, увеличение страховых пенсий на 6,3% приведёт к тому, что пенсии превысят инфляцию на 1,5%. Средняя пенсия — около 12,5 тысячи рублей. 1,5% — это что-то похожее на 200 рублей», — добавил Любич. По его словам, уровень инфляции на продукты, ЖКХ и лекарства в разы превысит эту сумму.

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