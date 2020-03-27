Пенсионный фонд РФ переходит на приём граждан по предварительной записи
В связи с принимаемыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции с 30 марта текущего года все клиентские службы Пенсионного фонда РФ на территории Мурманской области переходят на прием граждан по предварительной записи.
Записаться на прием можно через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР, а также по телефонам территориальных органов ПРФ, указанных на региональной странице сайта Фонда в разделе «Контакты региона» (вкладка «структура отделения») http://www.pfrf.ru/branches/murmansk/contacts/.
Напоминаем, большинство услуг ПФР представлено в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР или портале Госуслуг. Консультацию специалиста можно получить по телефону горячей линии Отделения Пенсионного фонда РФ по Мурманской области 8(8152)40-37-80 или по телефонам подведомственных территориальных органов.
Обращение в ПФР можно направить письменно по почте или в электронном виде через сайт ПФР и Госуслуг.
Также вопросы можно задать в официальных группах в социальных сетях Отделения ПФР по Мурманской области (соцсети: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», «Twitter»).
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Клиентская служба
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Горячая линия
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Предварительная запись
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Клиентская служба УПФР
в ЗАТО г. Североморске
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(81537) 4-49-68
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(81537) 4-30-70, 4-49-68
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Клиентская служба УПФР
в Кольском районе
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(81553) 3-39-21
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(81553) 3-39-21
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Клиентская служба в Печенгском районе
УПФР в Кольском районе
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(81554) 5-08-55
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(81554) 5-08-55
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Клиентская служба
УПФР в г. Мончегорске
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(81536) 7-24-12
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(81536) 7-35-47
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Клиентская служба в г. Оленегорске
УПФР в г. Мончегорске
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(881552) 5-90-02
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(881552) 5-90-02
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Клиентская служба в Ловозерском районе
УПФР в г. Мончегорске
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(81538) 4-07-02 (с. Ловозеро),
(81538) 4-31-35 (пгт. Ревда)
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81538) 4-07-02
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Клиентская служба
УПФР в г. Апатиты
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(81555) 6-44-44
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(81555)6-44-44
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Клиентская служба
в г.Кировске УПФР в г.Апатиты
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(81531) 54-256
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(881531) 54-256
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Клиентская служба
УПФР в г. Кандалакше
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(81533) 9-21-80, 9-55-63
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(881533) 9-55-63, 9-21-80
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Клиентская служба в Ковдорском районе
УФПС в г. Кандалакше
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(81535) 5-06-96
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(81535) 5-06-96
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Клиентская служба
в г. Полярные Зори УПФР в г. Кандалакше
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(81532) 7-15-94, (81532) 7-16-47
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(81532) 7-15-94, 7-16-47
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Клиентская служба
в Терском районе УПФР в г. Кандалакше
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(81559) 5-00-06
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(81559) 5-00-06
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Клиентская служба
УПФР в ЗАТО Александровск
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(81530) 6-24-16, 6-02-85
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(81530) 6-24-16
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Клиентская служба
в г. Полярный УПФР в ЗАТО Александровск
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(81551) 7-10-13, 7-02-16
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(81551) 7-10-13, 7-02-16
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Клиентская служба
в Ленинском АО УПФР в г. Мурманске
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(8152) 22-65-05
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(8152) 22-65-05, 24-27-11
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Клиентская служба
в Октябрьском АО УПФР в г. Мурманске
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(8152) 40-86-40
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(8152) 40-86-40, 40-86-46
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Клиентская служба
в Первомайском АО в УПФР г. Мурманске
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(8152) 53-82-25
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(8152) 53-82-25, 25-11-79