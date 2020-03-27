Пенсионный фонд РФ переходит на приём граждан по предварительной записи

В связи с принимаемыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции с 30 марта текущего года все клиентские службы Пенсионного фонда РФ на территории Мурманской области переходят на прием граждан по предварительной записи.

Записаться на прием можно через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР, а также по телефонам территориальных органов ПРФ, указанных на региональной странице сайта Фонда в разделе «Контакты региона» (вкладка «структура отделения») http://www.pfrf.ru/branches/murmansk/contacts/.

Напоминаем, большинство услуг ПФР представлено в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР или портале Госуслуг. Консультацию специалиста можно получить по телефону горячей линии Отделения Пенсионного фонда РФ по Мурманской области 8(8152)40-37-80 или по телефонам подведомственных территориальных органов.

Обращение в ПФР можно направить письменно по почте или в электронном виде через сайт ПФР и Госуслуг.

Также вопросы можно задать в официальных группах в социальных сетях Отделения ПФР по Мурманской области (соцсети: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», «Twitter»).