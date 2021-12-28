Пенсионный фонд России обяжут проактивно выявлять граждан с низкими доходами и предлагать им обратиться за поддержкой

С 1 января 2023 года в России планируют ввести порядок выявления граждан, которые нуждаются в государственной соцподдержке.

Как пишут «Известия», ссылающиеся на проект правительственного постановления, подготовленного Минтрудом, в ведомстве сообщили, что в ближайшее время документ будет опубликован для общественного обсуждения. Если постановление примут, через год Пенсионный фонд России (ПФР) будет проактивно выявлять граждан с низкими доходами и предлагать обратиться за поддержкой на основе данных, полученных по каналам межведомственного взаимодействия. Фонд проведёт оценку положения людей в трудной ситуации с учётом доходов и имущества членов семьи. Прошедших по всем параметрам граждан ПФР проинформирует о праве на получение пособий. По мнению экспертов, подобные изменения позволят увеличить охват получателей соцподдержки, сократить время на оценку нуждаемости и оперативно учитывать изменения материального положения семьи.

Как поясняет газета, сейчас гражданин сам должен оценить своё соответствие критериям, позволяющим получать помощь от государства, и обратиться за поддержкой. После чего уходит 10 рабочих дней (а в отдельных случаях при необходимости допзапросов срок может растянуться до 35 дней) на оценку его нуждаемости. С 2023 года ПФР сам будет выявлять таких граждан и проактивно предлагать им помощь, предполагает проект.

Опрошенные «Известиями» эксперты в целом согласны с тем, что инициатива будет полезной. По мнению директора Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Олега Шибанова, новый порядок позволит усилить адресность госпомощи. С этим согласен и заведующий лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений Якушев. Также Евгений Якушев отметил, что анализ доходов и расходов домохозяйств позволит более точно выстраивать социальную политику государства.

Как рассчитывают в Минтруде, предложенные изменения будут вынесены на общественное обсуждение уже в ближайшее время. Предположительно постановление будет принято в первом квартале 2022 года, а вступит в силу с 1 января 2023 года.