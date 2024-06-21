Пенсия мечты экономически активных россиян — более 48 тысяч рублей в месяц

Россияне хотели бы получать пенсию не менее 48100 рублей в месяц, что в 2 раза выше средней пенсии по стране. К такому заключению пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Пенсионные ожидания россиян за полгода выросли: размер пенсии, которую можно считать достойной, составляет сегодня 48100 рублей, что на 500 рублей выше, чем в декабре 2023 года. Старшее поколение (от 45 лет) мечтает о пенсии в 50200 рублей, молодые люди до 24 лет считают, что им будет достаточно 44300 рублей в месяц. Женщины чуть более скромны в пенсионных ожиданиях, чем мужчины (47500 рублей против 48700 рублей соответственно).

Чем выше текущий доход у граждан, тем выше сумма достойной, по их мнению, пенсии: пенсионные ожидания россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей на 6200 рублей больше, чем у граждан с доходом до 50 тысяч в месяц (51000 и 44800 рублей соответственно).

Жители Москвы и Санкт-Петербурга считают достойной пенсию в размере 51700 и 51000 рублей соответственно. На третьем месте по величине пенсионных ожиданий — Тюмень (49700 рублей). Четвертое и пятое места заняли Хабаровск (49200 рублей) и Владивосток (48900 рублей).

По отношению к декабрю 2023 года пенсионные ожидания больше всего выросли в Липецке (+8,4%), Нижнем Новгороде (+6,1%) и Краснодаре (+5%).

Время проведения опроса: 1—18 июня 2024 года.