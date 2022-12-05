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Мурманская область. Арктика (16+)05.12.22 18:00

Пенсия мечты россиянина выше средней реальной пенсии по стране в 2,5 раза

Среднестатистический россиянин считает достойной пенсию в размере 46,4 тысячи рублей в месяц, за год пенсионные притязания увеличились на 7,9%. Относительный прирост средней страховой пенсии неработающих пенсионеров за 2022 год составил рекордные 19,5%. Реальная же сумма средней пенсии по стране далека от той, что считают достойной, и составляет в III квартале 2022 года 18503,80 рубля. Такие выкладки дают эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Достойной пенсией на сегодняшний день, по средним оценкам россиян, является сумма в размере 46,4 тысячи рублей в месяц. Мужчины считают приемлемой сумму в 47,2 тысячи рублей, женщины — 45,5 тысячи рублей. Размер пенсионных притязаний растёт с увеличением возраста и уровня дохода опрошенных.

Среди жителей мегаполисов наиболее высокий уровень запросов — в Москве и Санкт-Петербурге (50,8 и 48,2 тысячи рублей соответственно). В топ-5 городов с самыми большими пенсионными притязаниями также вошли Владивосток (47,2 тысячи рублей), Тюмень (46,7 тысячи) и Хабаровск (46,6 тысячи рублей). Самыми скромными оказались жители Ярославля: за 7 месяцев с момента проведения аналогичного опроса средний размер достойной пенсии не изменился и составляет 41,3 тысячи рублей.

В целом по стране с апреля запросы к достойному уровню пенсии по старости возросли на 2,4%, за год — на 7,9%. В планах у правительства повысить размер пенсии по старости в 2023 году на 4,8%. Средний размер страховой пенсии, таким образом, составит 21862 рубля.

Время проведения: 2—30 ноября 2022 года.

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