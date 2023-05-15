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Мурманская область. Арктика (16+)15.05.23 09:30

Пентагон анонсировал встречу глав генштабов стран Арктики в ближайшие недели. Россия во встрече участвовать не будет

Об этом заявил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Как пишет ТАСС, конференция глав генштабов скандинавских стран, США и Канады по вопросам безопасности в Арктике состоится через несколько недель, во встрече не будет участвовать Россия. Об этом 11 мая заявил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

«Я лично считаю, что Арктика - это критически важный географический район с геостратегическим значением, и её важность увеличивается со временем. И это ясно. Я посещу конференцию глав генштабов здесь в скором времени, в ближайшие недели, что я делаю каждые шесть месяцев или около того. На ней будут все главы генштабов арктических стран, не включая, кстати говоря, Россию», - сообщил он на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

По словам генерала, на конференции будут обсуждаться «вопросы безопасности». Во встрече, кроме США, примут участие Канада, Норвегия и другие скандинавские страны. О сроках проведения встречи и о том, где именно она будет проходить, он не сказал.

«Мы признаем важность Арктики. <...>. Все службы и командования обновили свои программы, свои стратегии, в этом годы мы провели целую серию учений», - отметил Милли.

По его словам, США в регионе «увеличили свои возможности», и в распоряжении Вашингтона есть «силы, способные действовать в Арктике прямо сейчас».

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