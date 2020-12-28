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Мурманская область. Арктика (16+)28.12.20 09:15

Переболевшие коронавирусом медики получат денежную компенсацию санаторно-курортного лечения

Заполярные медработники, заразившиеся коронавирусом во время исполнения служебных обязанностей, в 2021 году получат из областного бюджета стопроцентную компенсацию санаторно-курортного лечения на территории России с верхним порогом 50 тысяч рублей, сообщил в ходе оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Мы приняли такое решение, всё взвесив и подсчитав. Думаю, что эта мера поддержки дополнительно поможет быстрее восстанавливать наших медработников, возвращать их в активную жизнь, и это ещё один элемент благодарности за то дело, которое они делают», – отметил глава региона.

Губернатор дал областному Миндздраву и Минфину поручение в ближайшее время принять все соответствующие нормативные акты, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

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