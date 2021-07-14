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Мурманская область. Арктика (16+)14.07.21 13:30

Перед администрацией Мурманска поставлена задача проинвентаризировать состояние тротуарной сети города

В текущем году процесс ремонта дорог в областном центре организован гораздо лучше, чем в прошлом, работы идут без отставания, отметил губернатор Андрей Чибис, проинспектировав вчера ход ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на ряде мурманских улиц.

Непосредственно перед инспекцией главе региона была представлена инновационная передвижная дорожная лаборатория «Эскандор». Установка на шасси грузовика «Камаз» создана главным отраслевым научным центром – ФАУ «РОСДОРНИИ» - и позволяет вести непрерывную диагностику состояния трассы в процессе движения. Мурманская область стала пилотным регионом, где «Эскандор» продиагностирует региональные автодороги и дорожную сеть областного центра – всего более 1500 км. Помимо этого, лаборатория создаст «цифровой двойник» дорог Заполярья. Полученные данные будут использоваться для рационального управления дорожным фондом и анализа потребности полотна в своевременном ремонте.

«Мы очень рады, что коллеги нас поддержали, и первый регион, где такая лаборатория работает, - это Мурманская область. Это очень дорогого стоит, что мы первыми в стране проводим высокотехнологичный анализ наших дорог. Помимо того, что мы в этом году выполняем гигантский объём ремонтных работ и на муниципальных, и на региональных, и на федеральных трассах», - отметил Андрей Чибис.

Затем губернатор лично ознакомился с ходом работ на нескольких дорожных объектах Мурманска, ремонт которых ведётся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На Северном проезде и на улице Буркова уже полностью уложен асфальт, в то время как на улицах Коминтерна и Володарского работы ещё в разгаре. Как пояснил Андрей Чибис, несмотря на увеличение объёмов ремонта, в этом сезоне срывов по срокам практически нет, а по ряду объектов даже есть опережение.

«Это в том числе потому, что мы контракты разбили на этапы, и за каждый этап, если есть нарушения, выставляются штрафные санкции. Благодаря корректно проведённым торгам у нас теперь есть конкуренция на городском рынке – работают три подрядчика. Я очень рассчитываю, что в этом году никаких серьёзных срывов по срокам не будет, и дорожные работы будут выполнены надлежащим образом. Более того, мы начали выполнять ремонты опережающими темпами и уже сейчас идут работы, запланированные на 2022 год. Плюс с учётом динамики нам федеральный центр выделил дополнительные деньги, их мы вместе с получившейся экономией направим на ремонт дорог в Мурманске и региональные трассы. То, что происходит в этом году, радикально лучше, чем год прошлый», - резюмировал губернатор.

Отдельно глава региона коснулся темы мурманских тротуаров. По словам Андрея Чибиса, перед городской администрацией поставлена задача проинвентаризировать состояние тротуарной сети, часть тротуаров отремонтировать в рамках нацпроекта, а остальную часть – за счёт средств, выделяемых Мурманску из регионального бюджета на исполнение функций административного центра области. Анализ будет произведён до осени, зимой должны быть заключены необходимые контракты, а следующей весной начнутся работы, сообщает региональное Министерство информационной политики.

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