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Мурманская область. Арктика (16+)12.07.22 11:15

Перед московским подрядчиком стоит задача до июля 2023 года построить 4-этажный двухподъездный жилой дом на 32 квартиры на улице Бондарной в Мурманске

Завершены конкурсные процедуры по выбору подрядной организации для строительства многоквартирного дома на улице Бондарной в Мурманске. Об этом сообщила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

«Возведением ещё одного долгожданного жилого дома на улице Бондарной займётся ООО «АвиаПромСтрой» из Москвы. Перед ним стоит задача до июля 2023 года построить 4-этажный двухподъездный жилой дом на 32 квартиры, в которые переедут граждане из аварийного жилого фонда», – отметила Ирина Анатольевна.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, при проектировании многоквартирного дома также были учтены климатически особенности и соблюдены требования энергоэффективности, что позволит в процессе эксплуатации существенно теплопотери. В частности, фасад 4-этажного здания будет вентилируемым с декоративной облицовкой из керамогранита, с остекленными лоджиями и балконами. Возле нового дома будет создана благоустроенная территория с детской и спортивной площадками.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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