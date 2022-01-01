Перед Новым годом рекорды по росту цен установили свежая белокочанная капуста, картофель и гречневая крупа

В магазинах Мурманской области, как сообщает Мурманскстат, с 21 по 27 декабря 2021 года наибольшее увеличение цен отмечено на свежую белокочанную капусту (на 5,2%), картофель (на 3,6), гречневую крупу (на 2,9), репчатый лук (на 2,1), пшеничную муку (на 2,0), сливочное масло (на 1,7), шлифованный рис (на 1,2), вермишель (на 1,1), подсолнечное масло (на 0,9), морковь (на 0,6%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.