Перед Новым годом рынки очень нестабильны

Мировые цены на нефть во вторник утром растут, трейдеры надеются, что новый пакет экономической помощи США поддержит восстановление спроса, свидетельствуют данные торгов. Февральский фьючерс на Brent дорожал на 0,45%, до 51,09 доллара за баррель.

Власти США продолжают поддержку пострадавшей от пандемии коронавируса экономики. Президент страны Дональд Трамп в ночь на 28 декабря подписал документ о госбюджете на 2021 год, включающий в себя пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов, необходимый, как заявляется, в связи с пандемией коронавируса.

Ситуация с COVID-19 в Соединенных Штатах остаётся одной из самых тревожных в мире. По данным университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в стране за все время превысило 19,2 миллиона человек, а в следующей по списку Индии показатель составляет 10,2 миллиона, при этом в мире количество зараженных составляет уже 81 миллион.

«Перед Новым годом рынки кажутся очень нестабильными, но сегодня они должны найти поддержку за счёт… рисковых рынков, так как акции растут на ожиданиях большее значительного стимулирования. Однако для рынка нефти рост может быть ограничен из-за нового варианта COVID», — цитирует агентство «Рейтер» мнение старшего стратега по мировым рынкам «Axi» Стивена Иннеса.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 73,7056 рубля. По отношению к последней сделке 28 декабря доллар подешевел на 6,44 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 1,19 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке вырос на 19,57 копейки и составил 90,2507 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 12,37 копейки.