Перед Новым годом северян порадовали только цены на сахар

В магазинах Мурманской области с 22 по 28 декабря 2020 года отмечено увеличение цен на репчатый лук (на 4,4%), морковь (на 3,8), куриные яйца (на 3,3), белокочанную капусту (на 1,6), подсолнечное масло (на 1,5), яблоки (на 1,4), чёрный байховый чай (на 1,3), охлаждённую и мороженую куру (на 0,7), картофель (на 0,7), свинину, кроме бескостного мяса (на 0,5%). А вот сахарный песок, как сообщает Мурманскстат, за этот период подешевел (на 1,4%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.

Как свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», большинство россиян отмечает более быстрый рост цен на основные продукты, товары и услуги за последний месяц уходящего года. По данным исследования, 71% граждан считают, что цены на основные продукты, товары и услуги за последний месяц росли быстрее, чем раньше. Обратного мнения придерживаются 17% россиян — цены росли так же, как и до этого, не заметили изменения цен за последнее время 3% респондентов, ещё 2% указали на замедление их роста.

Также отмечается, что 34% респондентов ожидают в ближайший месяц более быстрого, чем раньше, повышения цен на основные продукты, товары и услуги, при этом 32% предполагают, что уровень роста цен сохранится. Мнения, что цены в ближайший месяц не будут меняться, придерживаются лишь 10% опрошенных, 9% считают, что рост цен замедлится.