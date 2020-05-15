В соответствии с предписанием Главного государственного санитарного врача по Мурманской области скорректирован порядок поступления детей в дошкольные учреждения Мурманской области после самоизоляции. Перед посещением детского сада родители должны предоставить медицинские справки о состоянии здоровья ребёнка.

Чтобы сократить время получения такой справки, с 13 мая региональным Минздравом в детских поликлиниках Мурманска организована работа отдельных кабинетов для проведения осмотра детей. Необходима предварительная запись – это позволит соблюдать обязательный в условиях пандемии коронавируса интервал между посещениями. Запись осуществляется ежедневно по будням по телефонам:

Мурманская городская детская поликлиника №1 - (8152) 20-02-44;

Мурманская городская детская поликлиника №4 - (8152) 20-72-70;

Мурманская городская детская поликлиника №5 - (8152) 20-01-12.

С подробной информацией о работе кабинетов для проведения осмотра детей и получения медицинских справок можно ознакомиться на сайтах медицинских организаций.

Уточнить детали процедуры прохождения осмотра в поликлиниках в других муниципалитетах региона можно по телефонам:

Детская городская поликлиника ГОБУЗ «Центральная районная больница ЗАТО г. Североморск» - 8-900-936-00-00.

Детские поликлиники ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ»:

Заполярный - (81554) 6-26-90;

Никель - (81554) 5-14-11.

Детские поликлиники ГОБУЗ «Кольская ЦРБ»:

Кола - (81553) 3-82-22 (доб.3), (8152) 79-02-22 (доб.3);

Мурмаши - (81553) 3-82-24 (доб.1), (8152) 79-02-22 (доб.6);

амбулатория ЗАТО Видяево - (81553) 3-82-21.

Детская городская поликлиника ГОБУЗ «Оленегорская ЦГБ» - (81552) 5-22-08.

Детская городская поликлиника ГОАУЗ «Мончегорская ЦРБ» - (81536) 7-31-66, +7-958-170-84-44, +7-958-170-86-96.

Детская городская поликлиника филиала ГОАУЗ «Мончегорская ЦРБ» - Ковдорская больница - (81535) 7-15-05.

Детские поликлиники ГОБУЗ «Ловозерская ЦРБ»:

Ревда - (81538) 4-34-57;

Ловозеро - (81538) 4-13-36;

Детские поликлиники ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ»:

Апатиты - (81555) 6-24-24, 6-17-40;

Кировск - (81531) 5-90-87, +7-908-606-32-89.

Детские поликлиники ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ»:

Кандалакша - (81533) 3-16-10;

Умба - (81559) 5-04-47.

Медико-санитарная часть № 118 Федерального медико-биологического агентства (г. Полярные Зори) (81532) 4-38-18, (81532) 4-38-12.

Центральная медико-санитарная часть №120 Федерального медико-биологического агентства (ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО г. Островной):

Снежногорск-2 (ул. Бирюкова, 10) - 8 (8152) 56-73-13, 8 (81530) 6-04-49;

Гаджиево (ул. Душенова, 90б) – 8 (81539) 4-50-01;

Полярный (ул. Лунина, 1а) – 8 (81551) 7-57-25;

Заозерск (ул. Флотская, 20) – 8 (81556) 3-40-18;

Островной (ул. Заозерная, 1) – 8 (81558) 5-00-57.