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Мурманская область. Арктика (16+)03.08.24 10:00

Перед проводкой второй технологической линии завода по сжижению природного газа было проведено предварительное компьютерное моделирование операции

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, компания «НОВАТЭК» 25 июля начала транспортировку второй технологической линии сжижения для проекта «Арктик СПГ-2» из Мурманска. Платформу отбуксируют на Гыдан, где ориентировочно в середине августа, начнётся её установка на терминале «Утренний», близ ресурсной базы проекта.

Вчера Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт» сообщил, что лоцманская проводка второй технологической линии (ТЛ-2) завода по сжижению природного газа осуществлена успешно.

В ходе лоцманской проводки сооружение было выведено из сухого дока №2 Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС), расположенного в посёлке Белокаменка Мурманской области, и отбуксировано на выход из Кольского залива.

В операции было использовано шесть морских буксиров, одно многофункциональное судно и восемь портовых буксиров.

Для успешного выполнения лоцманской проводки подобного крупногабаритного сооружения лоцманы Мурманского филиала специально принимали участие в предварительном компьютерном моделировании операций по выводу ТЛ-2 из сухого дока и буксировке на выход из Кольского залива.

ТЛ-2 состоит из основания гравитационного типа, на котором установлено верхнее строение (технологические модули). Длина сооружения — почти 332 метра, ширина — 154 метров, высота — более 30 метров. Площадь основания сооружения составляет более 51 тысячи кв. метров, а водоизмещение — более 637 тысяч тонн.

Торжественная церемония отправки прошла в ЦСКМС. Это первый, не имеющий аналогов в мире завод по серийному производству СПГ-линий на основаниях гравитационного типа.

После благополучного завершения операции по выводу ТЛ-2 из Кольского залива сооружение будет отбуксировано по Северному морскому пути к месторождению «Утреннее» на Гыданском полуострове.

 

Фото: https://www.rosmorport.ru/filials/mur_news_main/55071/#media-5

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