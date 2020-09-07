Перед рыбохозяйственным комплексом Мурманской области поставлена задача существенно увеличить стоимость экспорта в условиях ограниченности ресурсной базы добычи

Объём экспорта рыбы и морепродуктов в Мурманской области за восемь месяцев текущего года вырос на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 619,9 млн долларов. Об этом сообщил и.о. министра инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области Андрей Варич. «По данным за январь-август 2020 года, предприятиями региона уже экспортировано рыбы и морепродуктов на общую сумму 619,9 млн долларов, опережая динамику прошлого года за аналогичный период (575,4 млн долларов)», - приводит ТАСС слова Андрея Варича.

Он добавил, что в текущем году региону предстоит поставить на экспорт рыбную продукцию на 1,12 млрд долларов, и при благоприятной ситуации на мировых рынках, установленный нацпроектом показатель на 2020 год достижим.

И.о. министра отметил, что существуют риски, связанные, прежде всего, с влиянием пандемии коронавирусной инфекции в мире и сужением на её фоне традиционных рынков экспорта предприятий рыбохозяйственного комплекса Мурманской области. По словам Варича, например, камчатский краб поставляется в США, где основные потребители - рестораны и кафе, которые сейчас ограничены в работе, поэтому крайне трудно прогнозировать объёмы поставок камчатского краба предприятиями Мурманской области. Однако в министерстве рассчитывают на улучшение ситуации в IV квартале.

Мурманская область является одним из ведущих рыбохозяйственных регионов страны. Предприятия региона ежегодно добывают порядка 650 тысяч тонн водных биоресурсов, производя более 500 тысяч тонн продукции, поэтому основу регионального экспорта в части АПК составляют поставки рыбы и морепродуктов.

Федеральным проектом «Экспорт продукции АПК» для рыбохозяйственного комплекса региона предусмотрена задача по достижению объёма экспорта рыбы и морепродуктов (в стоимостном выражении) в размере 1,9 млрд долларов к концу 2024 года, то есть практически двукратное увеличение в сравнении с базовым показателем 2017 года - 1,06 млрд долларов.

«Если говорить о долгосрочной перспективе до 2024 года, то перед рыбохозяйственным комплексом Мурманской области поставлена задача существенно увеличить стоимость экспорта в условиях ограниченности ресурсной базы добычи (вылова) водных биологических ресурсов и начального этапа развития аквакультуры», - отметил и. о. министра.

Всего, согласно статистике экспорта рыбы и ракообразных, по массе более 80% экспорта предприятий Мурманской области составляет мороженая рыба, по стоимости 32,6% занимает мороженая треска, 29% - крабы, 16,2% - филе трески, 4,3% - мороженая скумбрия.